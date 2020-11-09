Phasmophobia попала на второе место в рейтинге самых популярных хорроров на платформе Twitch. На первой строчке оказалась игра Dead by Daylight

Портал Esports Charts опубликовал рейтинг самых популярных хорроров на стриминговой платформе Twitch. Dead by Daylight стала лучшей игрой в этом жанре по версии этого сайта.

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Самый популярный хоррор определялся за период с января по октябрь 2020 года. При составлении этого топа учитывалось количество часов, которые пользователи провели за просмотром определенной игры на платформе Twitch.

Сам рейтинг выглядит следующим образом:

Dead by Daylight Phasmophobia DayZ Resident Evil 3 Hunt: Showdown

Dead by Daylight занимает достаточно уверенное первое место. Конкуренцию в будущем ей может составить лишь игра со второй ступени. Статистика просмотров Phasmophobia поражает, потому что эта игра вышла лишь в сентябре 2020. Возможно, до конца года лидер этого топа может измениться.

Самые популярные хорроры на платформе Twitch / статистика c портала Esports Charts

Phasmophobia Хоррор от британской студии Kinetic Games, в котором игроки могут попробовать себя в роли охотников за привидениями. В игре нужно исследовать различные здания в поисках паранормальной активности. Также есть функция распознавания голоса, поэтому игроки смогут пообщаться с привидениями.

В магазине Steam игру Dead by Daylight можно приобрести по цене в 279 гривен. А Phasmophobia продается за 219 гривен.