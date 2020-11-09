Phasmophobia потрапила на друге місце у рейтингу найпопулярніших хоррорів на платформі Twitch. На першій сходинці опинилася гра Dead by Daylight

Портал Esports Charts опублікував рейтинг найпопулярніших хоррорів на стрімінговій платформі Twitch. Dead by Daylight стала найкращою грою у цьому жанрі за версією цього сайту.

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Найпопулярніший хоррор визначався за період з січня по жовтень 2020 року. При складанні цього топу враховувалася кількість годин, які користувачі провели за переглядом певної гри на платформі Twitch.

Сам рейтинг виглядає таким чином:

Dead by Daylight Phasmophobia DayZ Resident Evil 3 Hunt: Showdown

Dead by Daylight займає досить впевнене перше місце. Конкуренцію у майбутньому її може скласти лише гра з другої сходинки. Статистика переглядів Phasmophobia вражає, бо ця гра вийшла лише у вересні 2020. Можливо, до кінця року лідер цього топу може змінитися.

Найпопулярніші хоррори на платформі Twitch / статистика з порталу Esports Charts

Phasmophobia Хоррор від британської студії Kinetic Games, у якому гравці можуть спробувати себе у ролі мисливців за привидами. У грі потрібно досліджувати різноманітні будинки у пошуках паранормальної активності. Також є функція розпізнавання голосу, тому гравці зможуть поспілкуватися з привидами.

У магазині Steam гру Dead by Daylight можна придбати за ціною у 279 гривень. А Phasmophobia продається за 219 гривень.