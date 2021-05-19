Кіян Прінс – молодий футболіст, який трагічно загинув у сутичці біля власної школи у 2006 році, був включений у гру FIFA 21. Таким чином розробники виявили повагу гравцеві та його історії.

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Прінс був надзвичайно перспективним гравцем академії лондонського клубу Queens Park Rangers. 18 травня 2006 року, повертаючись з уроків, він побачив як хулігани задирають молодшого хлопця за будівлею школи та заступився за того. Зав'язалася сутичка, в ході якої спортсмен отримав смертельне ножове поранення в серце. Смерть Кіяна викликала великий резонанс в британському суспільстві, а також спричинила посилення деяких законів.

Віртуальна доросла версія Кіяна з гри та його реальне фото / зображення flipboard.com

Розробники з EA Sports виявили надію, що його поява в грі в складі команди QPR допоможе привернути більше уваги до фонду "Kiyan Prince Foundation", заснованого батьком хлопчика – колишнім професійним боксером Марком Прінсом. Мета фонду – боротьба з насильством в молодіжному середовищі Великобританії.

Рідний клуб хлопця також не стоїть осторонь. 30–ий номер, який належав Кіяну був назавжди закріплений за ним, а домашній стадіон QPR Лофтус Роад у 2019 році було перейменовано у Kiyan Prince Foundation Stadium.

У FIFA 21 гравці зможуть побачити обличчя Прінса таким, яким воно могло б бути, якби він дожив до 30 років. Для цього розробники FIFA 21 співпрацювали зі студією спецефектів Framestore, яка відома зокрема роботою над франшизою "Месники" та Університетом Бредфорду. Крім того, їм допомогли друзі, сім'я та товариші Кіяна.

Кіян виводить команду на поле у FIFA 21 / зображення ea.com

У відеозаписі, що анонсував появу спортсмена в грі звучать слова, що не залишать байдужим нікого:

Мене звуть Кіян Прінс і я професійний футболіст, або, принаймні, був би ним, якби мене не вбили, коли мені було 15.

Прінс доступний в FIFA 21 у якості гравця QPR у всіх режимах гри, окрім Ultimate Team. В ньому геймерам пропонують атрибутику, зроблену на честь Кіяна: форму QPR зразка сезону 04/05 та TIFO з його зображенням (таке ж як було додано минулоріч у FIFA 20).

TIFO на честь Кіяна Прінса / зображення take5andstayalive.com

За словами близьких, Кіян понад усе мріяв стати професіоналом та з нетерпінням очікував того часу, коли зможе виходити на поле за улюблений QPR. На жаль, його мріям судилося збутися лише у віртуальному світі.