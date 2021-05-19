Киян Принс – молодой футболист, который трагически погиб в драке у собственной школы в 2006 году, был включен в игру FIFA 21. Таким образом разработчики отдали дань уважения игроку и его истории.

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Принс был очень перспективным игроком академии лондонского клуба Queens Park Rangers. 18 мая 2006, возвращаясь с уроков, он увидел как хулиганы задирают младшего парня за зданием школы и вступился за того. Завязалась потасовка, в ходе которой спортсмен получил смертельное ножевое ранение в сердце. Смерть Кияна вызвала большой резонанс в британском обществе, а также привела к ужесточению некоторых законов.

Виртуальная взрослая версия Кияна из игры и его реальное фото / изображение flipboard.com

Разработчики из EA Sports надеются, что его появление в игре в составе команды QPR поможет привлечь больше внимания к фонду "Kiyan Prince Foundation", основанного отцом мальчика – бывшим профессиональным боксером Марком Принсом. Цель фонда – борьба с насилием в молодежной среде Великобритании.

Родной клуб парня также не стоит в стороне. 30–ый номер, который принадлежал Кияну, был навсегда закреплен за ним, а домашний стадион QPR Лофтус Роуд в 2019 году был переименован в Kiyan Prince Foundation Stadium.

В FIFA 21 игроки смогут увидеть лицо Принса таким, каким оно могло бы быть, если бы он дожил до 30 лет. Для этого разработчики FIFA 21 сотрудничали со студией спецэффектов Framestore, которая известна в частности своей работой над франшизой "Мстители" и Университетом Брэдфорда. Кроме того, им помогли друзья, семья и товарищи Кияна.

Киян выводит команду на поле в FIFA 21 / изображение ea.com

В видеозаписи, анонсировавшей появление спортсмена в игре звучат слова, что не оставят равнодушным никого:

Меня зовут Киян Принс и я профессиональный футболист, или, по крайней мере, был бы им, если бы меня не убили, когда мне было 15.

Принс доступен в FIFA 21 в качестве игрока QPR во всех режимах игры, кроме Ultimate Team. В нем геймерам предлагают атрибутику, сделанную в честь Кияна: форму QPR образца сезона 04/05 и TIFO с его изображением (такое же, как добавленное в прошлом году в FIFA 20).

TIFO в честь Кияна Принса / изображение take5andstayalive.com

По словам близких, Киян больше всего мечтал стать профессионалом и с нетерпением ожидал того времени, когда сможет выходить на поле за любимый QPR. К сожалению, его мечтам суждено сбыться только в виртуальном мире.