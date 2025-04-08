Хідео Кодзіма не зніматиме фільм по Death Stranding: оголошено відомого режисера

Коли було оголошено, що готується екранізація Death Stranding, шанувальники відразу ж припустили, що режисером фільму стане Хідео Кодзіма, який, можливо, навіть напише сценарій. Загальновідома любов Кодзіми до кінематографа змусила всіх думати, що саме він буде за кермом екранізації. Однак у результаті творці майбутньої стрічки оголосили зовсім інше ім'я.

Екранізація без Кодзіми

Ще у 2024 році Кодзіма чітко заявив на Токійському ігровому шоу, що він абсолютно не має часу, щоб самому знімати фільм, тому сподіватися на його участь було марною ідеєю. Він також пояснив, що оскільки спочатку розглядав історію Death Stranding як гру, то не в його інтересах "озиратися назад і намагатися побачити її з позиції кіно", повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Саме тому пошук режисера вийшов за рамки Кодзіми. Як тепер повідомляють джерела, сценаристом і режисером екранізації Death Stranding обрали Майкла Сарноскі, режисера фільмів "Тихе місце: День перший" і "Свиня" 2024 року з Ніколасом Кейджем.

Згідно з повідомленням, екранізація заглибиться в таємниці катастрофічної серії подій, які розмили межі між світами живих і мертвих, породивши кошмарних істот у фрагментованому світі, що перебуває на межі колапсу.

Минуло більше двох років відтоді, як було вперше оголошено про екранізацію Death Stranding. Тепер, коли проєкт має затвердженого сценариста та режисера, ймовірно, пройде ще щонайменше два роки, перш ніж ми зможемо побачити якісь новини щодо дати виходу фільму на екрани. Сарноскі також не візьметься за цей проєкт, доки не завершить постпродакшн свого наступного фільму "Смерть Робіна Гуда", який продюсує американська незалежна студія A24.

Тепер ми принаймні знаємо, що робота над проєктом ведеться і нічого не скасовано. Наступним питанням є акторський склад: чи повернуться ті ж самі актори до роботи над стрічкою, чи творці проведуть рекаст?

Нагадаємо, що наразі Kojima Productions завершує роботу над Death Stranding 2: On The Beach, реліз якої заплановано на 26 червня для PlayStation 5.