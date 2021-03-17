Гравець команди Counter Logic Gaming зробив найшвидший "First Blood" на професійній сцені League of Legends. Попередній рекорд у 39 секунд був зафіксований ще у 2013 році.

Гравець команди Counter Logic Gaming Фінн "Finn" Вістол встановив новий рекорд у League of Legends. Він зробив найшвидший "First Blood" в історії професійної сцени та побив попередній рекорд одразу на 5 секунд.

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"First Blood" – перше вбивство у змагальному матчі.

Своє історичне досягнення він встановив у недавньому матчі з Evil Geniuses у рамках турніру LCS 2021 Spring. Гру команди Counter Logic Gaming дуже важко назвати успішною у цьому змаганні, бо вони знаходяться на передостанньому місці у турнірній таблиці. Хоча гравці цього колективу досягли значних успіхів у показнику перших вбивств: у 18 матчах на їхньому рахунку 16 "First Blood". Здається, представники команди Evil Geniuses не дуже якісно розбирали гру свого опонента.

Гравці Counter Logic Gaming з перших секунд матчу вирішили всією командою запушити середню лінію. Цілком зрозуміло, що це була спланована акція й так вони хотіли знову зробити "First Blood". Проте, гравець із нікнеймом Jiizuke такого чомусь не очікував, тому й став співавтором рекорду. Звісно, він спробував втекти, коли побачив всю команду CLG, але вже не вийшло. Smoothie зловив його та підтягнув до гравців свого колективу, а історичного удару на 34 секунді матчу завдав Finn.

Попередній рекорд встановив гравець команди Lemondogs із нікнеймом Tabzz у рамках турніру World Championship 2013. Тоді його команда зустрічалася з SK Telecom T1, а вже на 39 секунді цього матчу він ліквідував гравця ворожої команди з нікнеймом Faker. Найцікавіше, що командам рекордсменів таке раннє вбивство не дуже допомагало, бо обидва колективи зрештою програли свої матчі ("чорна мітка").

Новий рекорд Finn на 34 секунді – відео

Попередній рекорд Tabzz на 39 секунді – відео