Игрок команды Counter Logic Gaming сделал самый быстрый "First Blood" на профессиональной сцене League of Legends. Предыдущий рекорд в 39 секунд был зафиксирован еще в 2013 году.

Игрок команды Counter Logic Gaming Финн "Finn" Вистол установил новый рекорд в League of Legends. Он сделал самый быстрый "First Blood" в истории профессиональной сцены и побил предыдущий рекорд сразу на 5 секунд.

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"First Blood" – первое убийство в соревновательном матче.

Свое историческое достижение он установил в недавнем матче с Evil Geniuses в рамках турнира LCS 2021 Spring. Игру команды Counter Logic Gaming очень трудно назвать успешной в этом соревновании, потому что они находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Хотя игроки этого коллектива достигли значительных успехов в показателе первых убийств: в 18 матчах на их счету 16 "First Blood". Кажется, представители команды Evil Geniuses не слишком качественно разбирали игру своего оппонента.

Игроки Counter Logic Gaming с первых секунд матча решили всей командой запушить среднюю линию. Полностью очевидно, что это была спланированная акция и так они хотели снова сделать "First Blood". Однако, игрок с никнеймом Jiizuke такого почему-то не ожидал, потому и стал соавтором рекорда. Конечно, он попытался скрыться, увидев всю команду CLG, но уже не получилось. Smoothie поймал его и подтянул к игрокам своего коллектива, а исторический удар на 34 секунде матча нанес Finn.

Предыдущий рекорд установил игрок Lemondogs с никнеймом Tabzz в рамках турнира World Championship 2013. Тогда его команда встречалась с SK Telecom T1, а уже на 39 секунде этого матча он ликвидировал игрока вражеской команды с никнеймом Faker. Самое интересное, что командам рекордсменов такое раннее убийство не очень помогало, потому что оба коллектива в конце концов проиграли свои матчи ("черная метка").

Новый рекорд Finn на 34 секунде – видео

Предыдущий рекорд Tabzz на 39 секунде – видео