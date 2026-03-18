Які зміни чекають на склад fnatic та хто стане новим лідером команди?

Британський клуб fnatic перебуває за крок від офіційного підписання перспективного українського гравця Віктора Кондратця, відомого під псевдонімом Br4tkO. Відомо, що 18-річний кіберспортсмен раніше виступав за колектив Lazer Cats, пише HLTV.

Згідно з інформацією з обізнаних джерел, процес інтеграції гравця в новий колектив розпочався – Br4tkO вже проводить тренування разом із майбутніми партнерами по команді. Очікується, що всі формальності щодо переходу будуть узгоджені найближчим часом, що дозволить гравцеві повноцінно зосередитися на виступах за одну з найтитулованіших організацій у світі Counter-Strike.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Необхідність змін у складі виникла через незадовільні результати одного з поточних учасників команди. Новачок має замінити Павле "Maden" Бошковича, який приєднався до fnatic на початку поточного року після того, як Бенджамін "blameF" Бремер перейшов до складу організації BIG.

Попри великі очікування, чорногорський гравець не зміг продемонструвати стабільно високий рівень гри. Його середній статистичний рейтинг у складі fnatic зупинився на позначці 0,92, що вважається недостатнім для амбіцій клубу такого рівня. Хоча сам Maden зазначав, що почав потроху адаптуватися та знаходити свою гру після важкого старту, керівництво вирішило діяти радикально.

Після завершення угоди з Br4tkO склад fnatic набуде практично повністю українського вигляду. Це досить нетиповий крок для організації, яка традиційно орієнтувалася на міжнародні суміші або шведських гравців.

До оновленої п'ятірки увійдуть Родіон "fEAR" Смик, Дмитро "jambo" Семера, Микита "jackasmo" Скиба та новобранець Віктор "Br4tkO" Кондратець, пише Gameinside.

Єдиним іноземцем у стартовому складі залишиться шведський ветеран Фредді "KRIMZ" Йоханссон, чий величезний досвід має допомогти молодим українцям швидше адаптуватися до гри на топовому рівні.

Тренувати цей амбітний колектив продовжить латвійський фахівець Мікс "Independent" Сіліньш.

Коли перша гра нового складу?

Дебют оновленого складу fnatic має відбутися вже 24 березня в рамках турніру BC Game Masters Championship. Організатори вже провели розподіл команд за групами, і fnatic потрапили до групи A.

На шляху до плей-оф українському ядру доведеться зіткнутися з опором таких команд, як aimclub, MOUZ NXT і Nexus. Це змагання стане першим серйозним випробуванням для колективу та покаже, наскільки ефективною виявиться ця стратегія посилення.