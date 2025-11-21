Fortnite оголошує змагання, натхненні одним із найпопулярніших серіалів
- Fortnite оголосив змагання Stranger Things Cup, що відбудеться 21 листопада 2025 року, з можливістю безкоштовно розблокувати скін Векни та прикрасу на спину.
- Участь можна брати у звичайному та мобільному форматах, а учасники повинні набрати достатню кількість очок за ліквідацію суперників та високі місця для отримання нагород.
Розробники Fortnite готують для фанатів серіалу "Дивні дива" нову масштабну подію. Раніше ці два проєкти вже співпрацювали, а цього разу їхнє партнерство буде присвячене фінальному сезону культового шоу. Епіцентром подій стане спеціальний турнір.
Гравці отримають унікальну можливість не просто випробувати свої навички у змінених умовах гри, а й здобути екіпірування найнебезпечнішого антагоніста серії ще до його офіційної появи в ігровому магазині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Esports Insider.
Як забрати нагороду, не витрачаючи V-Bucks?
Змагання під назвою Stranger Things Cup заплановане на п'ятницю, 21 листопада 2025 року. Це буде турнір у форматі "Бліц", що передбачає швидші матчі та динамічніше звуження ігрової зони, що ідеально пасує атмосфері напруги з серіалу. Головною мотивацією для участі є шанс безкоштовно розблокувати скін Векни та прикрасу на спину "Годинник Кріла" (Creel’s Clock), зазначено в оголошенні на сторінці Fortnite Competitive.
Щоб отримати ці предмети, учасникам не потрібно покладатися на удачу – усе вирішує майстерність:
- Гравці повинні набрати достатню кількість очок за ліквідацію суперників та високі місця в матчах.
- Ті, хто потрапить у топ найкращих гравців свого регіону (наприклад, для Європи це зазвичай перші 2100 місць для ПК та консолей), отримають заповітний набір.
- Для менш досвідчених бійців також передбачено втішний приз: за здобуття всього 8 очок видається тематичний емодзі "Natural 20", що відсилає до настільних ігор, у які грали герої серіалу.
Подія проходитиме як у звичайному режимі, так і в мобільному форматі, тож власники смартфонів матимуть окрему таблицю лідерів. Ті, кому не вдасться вибороти перемогу, зможуть придбати екіпірування Векни та інші косметичні предмети у внутрішньоігровому магазині вже наступного дня, тобто після завершення змагання.
Окрім головного лиходія, оновлення принесе зміни на карту, стилізовані під похмурий світ Stranger Things, а також нові локації, знайомі фанатам серіалу.
Які ще колаборації проводить Fortnite?
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що Fortnite готує колаборацію зі всесвітом "Гаррі Поттера", яка може включати скіни та косметичні предмети, а також нові локації.
- Крім того, гра отримала свій другий кросовер з Halo у серпні.
- Нарешті, згідно з чутками, до кінця 2025 року повинна вийти колаборація з "Сімпсонами".