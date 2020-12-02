У відеогрі Fortnite пройшла чергова масштабна подія за участі Месників та Галактуса. Також вже відомо, що очікує геймерів у 5 сезоні цієї гри.

У відеогрі Fortnite пройшла епічна битва геймерів з Галактусом. Гравці допомогли Месникам здолати одного з найбільших лиходіїв у всесвіті Marvel. Games24 розповість про те, як здолали Галактуса та що очікує геймерів у наступному сезоні Fortnite.

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Битва з Галактусом у грі Fortnite

Масштабна битва розпочалася опівночі, Галактус прибув на острів з гравцями та почав висмоктувати енергію з Нексуса. Геймерам одразу прийшли на допомогу супергерої з всесвіту Marvel. Вони телепортували всіх учасників цієї події та лиходія в особливий всесвіт. Потім гравцям видали спеціальні бойові автобуси з вибухівкою, які геймери повинні були захищати від дронів Галактуса.

Після цього розпочалася найцікавіша частина цієї події: гравці під музику AC/DC – "Demon Fire" пробивалися до цього лиходія. Ця атака стала відсилкою на фільм "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія", геймери проривалися через лабіринти на тілі Галактуса. Врешті-решт гравці змогли підірвати цього лиходія.

Одночасно у цій події взяло участь понад 15 мільйонів гравців, а на стрімінгових платформах за цією битвою слідкувало понад 3 мільйони глядачів.

Дивіться відео масштабної битви з Галактусом

5 сезон у грі Fortnite

Компанія Epic Games вже встигла представити трейлер 5 сезону, який називається "Епіцентр". Цього разу головному герою будуть допомагати найкращі мисливці. У грі буде радикально змінена мапа острова, з'явиться система замовлень з новою ігровою валютою та додаткові види зброї. Для геймерів стануть доступними такі нові образи: Мандалорець, гладіатор, варварка, людина-млинець та деякі інші.

Дивіться один з трейлерів нового сезону у грі Fortnite – відео