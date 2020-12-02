В видеоигре Fortnite прошло очередное масштабное событие с участием Мстителей и Галактуса. Также уже известно, что ожидает геймеров в 5 сезоне этой игры.

В видеоигре Fortnite прошла эпическая битва геймеров с Галактусом. Игроки помогли Мстителям одолеть одного из величайших злодеев во вселенной Marvel. Games24 расскажет о том, как одолели Галактуса и что ожидает геймеров в следующем сезоне Fortnite.

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Битва с Галактусом в игре Fortnite

Масштабная битва началась в полночь, Галактус прибыл на остров с игроками и начал высасывать энергию из Нексуса. Геймерам сразу пришли на помощь супергерои из вселенной Marvel. Они телепортировали всех участников этого события и злодея в особую вселенную. Затем игрокам выдали специальные боевые автобусы с взрывчаткой, которые геймеры должны были защищать от дронов Галактуса.

После этого началась самая интересная часть этого события: игроки под музыку AC/DC – "Demon Fire" пробивались к этому злодею. Эта атака стала отсылкой на фильм "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", геймеры прорывались через лабиринты на теле Галактуса. В конце концов игроки смогли подорвать этого злодея.

Одновременно в этом событии приняло участие более 15 миллионов игроков, а на стриминговых платформах за этой битвой следили более 3 миллионов зрителей.

Смотрите видео масштабной битвы с Галактусом

5 сезон в игре Fortnite

Компания Epic Games уже успела представить трейлер 5 сезона, который называется "Эпицентр". На этот раз главному герою будут помогать лучшие охотники. В игре будет радикально изменена карта острова, появится система заказов с новой игровой валютой и дополнительные виды оружия. Для геймеров будут доступны такие новые образы: Мандалорець, гладиатор, варварка, человек-блинчик и некоторые другие.

Смотрите один из трейлеров нового сезона в игре Fortnite – видео