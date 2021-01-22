У відеогру Fortnite завітали Термінатор та Сара Коннор із відомого кіновсесвіту. Геймери вже можуть придбати собі скіни цих героїв, а також чимало тематичних предметів.

Студія Epic Games продовжує тішити всіх шанувальників гри Fortnite цікавими анонсами. Лише вчора у відеогру додали легендарного Хижака, а вже сьогодні там з'явилися не менш популярні персонажі. Термінатора витягнули з лави в останній момент, а потім захопили ще й Сару Коннор.

До теми Розпочнемо полювання: легендарний Хижак завітав у відеогру Fortnite – відео

У Fortnite продовжують додавати нових мисливців із популярних всесвітів. Лише вчора ввечері з'явилася перша інформація про появу Термінатора Т-800 та Сари Коннор: геймерам показали відео з відсилками до фільму, а головний герой залишив у своєму щоденнику записи, які натякали на появу цих двох.

Сьогодні розробники гри Fortnite показали скіни цих персонажів та різноманітні косметичні предмети, які можна отримати у рамках цієї тематичної події. Варто відзначити, що скін на Термінатора доступний лише у вигляді кіборга, хоча у трейлері є відсилка на дуже відому сцену з фільму "Термінатор 2: Судний день".

Дивіться відео з представленням Термінатора Т-800 та Сари Коннор

Нових героїв вже можна придбати у крамниці, вони входять до набору з назвою "Війна майбутнього". Також цих персонажів можна купити окремо. Скін на Сару Коннор доступний у двох варіантах, а разом з цим персонажем вийшли дві тематичні прикраси на спину. Термінатор Т-800 доступний лише в одній варіації, а у комплекті з ним можна отримати: емоцію, прикрасу на спину та скін на кайло.

Предмети, які входять у набір "Війна майбутнього" / світлина з порталу Epic Games