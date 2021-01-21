У відеогрі Fortnite вже з'явився легендарний мисливець Хижак. Власники бойової перепустки зможуть отримати доступ до цього скіна, а також чималу кількість тематичних предметів.

Лише вчора компанія Epic Games анонсувала глобальне футбольне оновлення для відеогри Fortnite. А вже сьогодні вийшло відео, у якому показали легендарного Хижака. Цікаво, що у мережу вже "злили" інформацію про наступного відомого персонажа, який може з'явитися у грі.

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Варто відзначити, що інформація про появу цього відомого персонажа з'явилася ще на початку грудня. Датамайнери у файлах гри Fortnite знайшли чималу кількість згадок про легендарного героя. Тиждень тому у відеогрі з'явився космічний корабель Хижака, але вилізти він вирішив лише зараз. Розробники гри Fortnite показали геймерам скін цього персонажа та різноманітні бонуси, які можна отримати у рамках цієї тематичної події.

Дивіться відео з представленням Хижака

Скін Хижака зможуть отримати всі власники актуальної бойової перепустки. Також цього легендарного боса можна буде знайти під час матчів у режимі "Королівська битва". Легендарний мисливець мешкає у локації "Таємна твердиня", а за перемогу над ним можна буде отримати пристрій, який зробить персонажа невидимим. Варто відзначити, що чимала кількість геймерів написала, що сутичка з цим героєм не найпростіша. За виконання його завдань можна буде отримати тематичне спорядження: прапорець, графіті, емодзі та емоцію "Біошолом Хижака".

Тематичні предмети, які можна буде отримати за виконання завдань / світлина з порталу Epic Games

Дивіться відео із демонстрацією невидимості

Цікаво, що датамайнери вже знайшли інформацію про наступного популярного персонажа, який може завітати у Fortnite. У грі може з'явитися відома розкрадачка гробниць Лара Крофт, але поки невідомо навіть коли це станеться.