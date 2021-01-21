В видеоигре Fortnite уже появился легендарный охотник Хищник. Владельцы боевого пропуска смогут получить доступ к этому скину, а также немалое количество тематических предметов.

Только вчера компания Epic Games анонсировала глобальное футбольное обновление для видеоигры Fortnite. А уже сегодня вышло видео, в котором показали легендарного Хищника. Интересно, что в сеть уже "слили" информацию о следующем известном персонаже, который может появиться в игре.

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Стоит отметить, что информация о появлении этого известного персонажа появилась еще в начале декабря. Датамайнеры в файлах игры Fortnite нашли немалое количество упоминаний о легендарном герое. Неделю назад в видеоигре появился космический корабль Хищника, но вылезти он решил только сейчас. Разработчики игры Fortnite показали геймерам скин этого персонажа и разнообразные бонусы, которые можно получить в рамках этого тематического события.

Смотрите видео с представлением Хищника

Скин Хищника смогут получить все владельцы актуального боевого пропуска. Также этого легендарного босса можно будет найти во время матчей в режиме "Королевская битва". Легендарный охотник живет в локации "Тайная крепость", а за победу над ним можно будет получить устройство, которое сделает персонажа невидимым. Стоит отметить, что немалое количество геймеров написало, что схватка с этим героем не самая простая. За выполнение его заданий можно будет получить тематическое снаряжение: флажок, граффити, эмодзи и эмоцию "Биошлем Хищника".

Тематические предметы, которые можно будет получить за выполнение заданий / фотография с портала Epic Games

Смотрите видео с демонстрацией невидимости

Интересно, что датамайнеры уже нашли информацию о следующем популярном персонаже, который может заглянуть в Fortnite. В игре может появиться известная расхитительница гробниц Лара Крофт, но пока неизвестно даже когда это произойдет.