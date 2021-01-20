В видеоигру Fortnite добавят большое количество футбольного контента. Разработчики из Epic Games отметили, что также проведут особый тематический турнир, а игроки смогут выиграть новую эмоцию и набор форм.

Компания Epic Games удивила всех поклонников видеоигры Fortnite очень неожиданным анонсом. На их официальном сайте вышел материал, посвященный футбольному обновлению. Разработчики добавят в игру немалое количество очень интересного контента.

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Футбольное обновление

Информацию о большинстве обновлений для видеоигры Fortnite геймеры "сливают" в сеть раньше времени. Дело в том, что датамайнеры находят в файлах игры разнообразные данные, которые очень быстро распространяются в сети. Но этот случай уникальный, поскольку информация о футбольном обновлении появилась только вчера вечером.

Официальный релиз состоится уже 23 января, а разработчики добавят в игру набор из 10 различных экипировок. А уже их можно будет превратить в форму выбранной футбольной команды.

В игре Fortnite появятся формы таких футбольных команд:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VfL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Если в этом списке отсутствует ваша любимая футбольная команда, то не стоит расстраиваться, потому что разработчики из Epic Games активно работают над игрой и выпускают большое количество очень интересных обновлений. Также представители этой компании смогли договориться с легендарным бразильским футболистом Пеле. В игре появится эмоция под названием "Прыжок Пеле", которая повторяет его фирменное празднования голов.

Новую эмоцию и формы можно будет не только приобрести в магазине, но и выиграть. Разработчики анонсировали тематический турнир под названием Кубок Пеле. С форматом, призами и другими деталями можно ознакомиться по этой ссылке. Также собственный футбольный турнир можно провести в творческом режиме игры.

Смотрите трейлер футбольного обновления для видеоигры Fortnite – видео

Партнерство с "Миланом"

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем официальном сайте отметил, что будет сотрудничать с компанией Epic Games. Уже 21 января пройдет тематический турнир Fortnite AC Milan Cup, а во время следующего домашнего матча с "Аталантой" трибуны стадиона заполнят фигурки персонажей из видеоигры Fortnite. Интересно, что их домашний стадион "Сан-Сиро" вмещает до 80 тысяч зрителей, но на такое количество фейковых болельщиков не стоит рассчитывать. Конечно, все эти фигурки будут в форме с символикой футбольного клуба "Милан".

Болельщики футбольного клуба "Милан", которые будут поддерживать команду на "Сан-Сиро" / фотография с официального сайта "Милана"