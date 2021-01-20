Футбольное обновление для Fortnite: новые формы, празднование Пеле и партнерство с "Миланом"
В видеоигру Fortnite добавят большое количество футбольного контента. Разработчики из Epic Games отметили, что также проведут особый тематический турнир, а игроки смогут выиграть новую эмоцию и набор форм.
Компания Epic Games удивила всех поклонников видеоигры Fortnite очень неожиданным анонсом. На их официальном сайте вышел материал, посвященный футбольному обновлению. Разработчики добавят в игру немалое количество очень интересного контента.
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Футбольное обновление
Информацию о большинстве обновлений для видеоигры Fortnite геймеры "сливают" в сеть раньше времени. Дело в том, что датамайнеры находят в файлах игры разнообразные данные, которые очень быстро распространяются в сети. Но этот случай уникальный, поскольку информация о футбольном обновлении появилась только вчера вечером.
Официальный релиз состоится уже 23 января, а разработчики добавят в игру набор из 10 различных экипировок. А уже их можно будет превратить в форму выбранной футбольной команды.
В игре Fortnite появятся формы таких футбольных команд:
- Manchester City FC
- Juventus
- AC Milan
- Inter Milan
- AS Roma
- Seattle Sounders FC
- Atlanta United
- Los Angeles FC
- Santos FC
- Wolves
- West Ham United FC
- Sevilla FC
- Sporting CP
- Borussia Mönchengladbach
- FC Schalke 04
- VfL Wolfsburg
- Rangers FC
- Celtic FC
- Cerezo Osaka
- Melbourne City FC
- Sydney FC
- Western Sydney Wanderers
- EC Bahia
Если в этом списке отсутствует ваша любимая футбольная команда, то не стоит расстраиваться, потому что разработчики из Epic Games активно работают над игрой и выпускают большое количество очень интересных обновлений. Также представители этой компании смогли договориться с легендарным бразильским футболистом Пеле. В игре появится эмоция под названием "Прыжок Пеле", которая повторяет его фирменное празднования голов.
Новую эмоцию и формы можно будет не только приобрести в магазине, но и выиграть. Разработчики анонсировали тематический турнир под названием Кубок Пеле. С форматом, призами и другими деталями можно ознакомиться по этой ссылке. Также собственный футбольный турнир можно провести в творческом режиме игры.
Смотрите трейлер футбольного обновления для видеоигры Fortnite – видео
Партнерство с "Миланом"
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем официальном сайте отметил, что будет сотрудничать с компанией Epic Games. Уже 21 января пройдет тематический турнир Fortnite AC Milan Cup, а во время следующего домашнего матча с "Аталантой" трибуны стадиона заполнят фигурки персонажей из видеоигры Fortnite. Интересно, что их домашний стадион "Сан-Сиро" вмещает до 80 тысяч зрителей, но на такое количество фейковых болельщиков не стоит рассчитывать. Конечно, все эти фигурки будут в форме с символикой футбольного клуба "Милан".
Болельщики футбольного клуба "Милан", которые будут поддерживать команду на "Сан-Сиро" / фотография с официального сайта "Милана"
FortniteБесплатная видеоигра с элементами выживания и строительства. Разработана студиями Epic Games и People Can Fly и выпущенная в 2017 году. В Fortnite для геймеров на выбор есть 3 режима игры: выживание в открытом мире с зомби, королевская битва и "песочница", в которой игроки могут проявлять свои творческие способности.
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