У відеогру Fortnite додадуть чималу кількість футбольного контенту. Розробники з Epic Games відзначили, що також проведуть особливий тематичний турнір, а гравці зможуть виграти нову емоцію та набір форм.

Компанія Epic Games здивувала всіх шанувальників відеогри Fortnite дуже несподіваним анонсом. На їх офіційному сайті вийшов матеріал, який присвячений футбольному оновленню. Розробники додадуть у гру чималу кількість дуже цікавого контенту.

Актуально Майже до Дня святого Валентина: популярний симулятор пікапера та спокусника отримав дату релізу

Футбольне оновлення

Інформацію про більшість оновлень для відеогри Fortnite геймери "зливають" у мережу завчасно. Річ у тім, що датамайнери знаходять у файлах гри різноманітні дані, які дуже швидко поширюються у мережі. Але цей випадок унікальний, бо інформація про футбольне оновлення з'явилася лише вчора ввечері.

Офіційний реліз відбудеться вже 23 січня, а розробники додадуть у гру набір із 10 різноманітних екіпіровок. А вже їх можна буде перетворити на форму вибраної футбольної команди.

У грі Fortnite з'являться форми таких футбольних команд:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VfL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Якщо у цьому списку відсутня ваша улюблена футбольна команда, то не варто засмучуватися, бо розробники з Epic Games активно працюють над грою та випускають чималу кількість дуже цікавих оновлень. Також представники цієї компанії змогли домовитися з легендарним бразильським футболістом Пеле. У грі з'явиться емоція з назвою "Стрибок Пеле", яка повторює його фірмове святкування голів.

Нову емоцію та форми можна буде не лише придбати у крамниці, а й виграти. Розробники анонсували тематичний турнір з назвою Кубок Пеле. З форматом, призами та іншими деталями можна ознайомитися за цим посиланням. Також власний футбольний турнір можна провести у творчому режимі гри.

Дивіться трейлер футбольного оновлення для відеогри Fortnite – відео

Партнерство з "Міланом"

Італійський футбольний клуб "Мілан" на своєму офіційному сайті відзначив, що буде співпрацювати з компанією Epic Games. Вже 21 січня пройде тематичний турнір Fortnite AC Milan Cup, а під час наступного домашнього матчу з "Аталантою" трибуни стадіону заповнять фігурки персонажів з відеогри Fortnite. Цікаво, що їх домашній стадіон "Сан-Сіро" вміщує аж 80 тисяч глядачів, але на таку кількість фейкових вболівальників не варто розраховувати. Звісно, всі ці фігурки будуть у формі з символікою футбольного клубу "Мілан".

Вболівальники футбольного клубу "Мілан", які будуть підтримувати команду на "Сан-Сіро"​ / світлина з офіційного сайту "Мілану"