Футбольне оновлення для Fortnite: нові форми, святкування Пеле та партнерство з "Міланом"
У відеогру Fortnite додадуть чималу кількість футбольного контенту. Розробники з Epic Games відзначили, що також проведуть особливий тематичний турнір, а гравці зможуть виграти нову емоцію та набір форм.
Компанія Epic Games здивувала всіх шанувальників відеогри Fortnite дуже несподіваним анонсом. На їх офіційному сайті вийшов матеріал, який присвячений футбольному оновленню. Розробники додадуть у гру чималу кількість дуже цікавого контенту.
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Футбольне оновлення
Інформацію про більшість оновлень для відеогри Fortnite геймери "зливають" у мережу завчасно. Річ у тім, що датамайнери знаходять у файлах гри різноманітні дані, які дуже швидко поширюються у мережі. Але цей випадок унікальний, бо інформація про футбольне оновлення з'явилася лише вчора ввечері.
Офіційний реліз відбудеться вже 23 січня, а розробники додадуть у гру набір із 10 різноманітних екіпіровок. А вже їх можна буде перетворити на форму вибраної футбольної команди.
У грі Fortnite з'являться форми таких футбольних команд:
- Manchester City FC
- Juventus
- AC Milan
- Inter Milan
- AS Roma
- Seattle Sounders FC
- Atlanta United
- Los Angeles FC
- Santos FC
- Wolves
- West Ham United FC
- Sevilla FC
- Sporting CP
- Borussia Mönchengladbach
- FC Schalke 04
- VfL Wolfsburg
- Rangers FC
- Celtic FC
- Cerezo Osaka
- Melbourne City FC
- Sydney FC
- Western Sydney Wanderers
- EC Bahia
Якщо у цьому списку відсутня ваша улюблена футбольна команда, то не варто засмучуватися, бо розробники з Epic Games активно працюють над грою та випускають чималу кількість дуже цікавих оновлень. Також представники цієї компанії змогли домовитися з легендарним бразильським футболістом Пеле. У грі з'явиться емоція з назвою "Стрибок Пеле", яка повторює його фірмове святкування голів.
Нову емоцію та форми можна буде не лише придбати у крамниці, а й виграти. Розробники анонсували тематичний турнір з назвою Кубок Пеле. З форматом, призами та іншими деталями можна ознайомитися за цим посиланням. Також власний футбольний турнір можна провести у творчому режимі гри.
Дивіться трейлер футбольного оновлення для відеогри Fortnite – відео
Партнерство з "Міланом"
Італійський футбольний клуб "Мілан" на своєму офіційному сайті відзначив, що буде співпрацювати з компанією Epic Games. Вже 21 січня пройде тематичний турнір Fortnite AC Milan Cup, а під час наступного домашнього матчу з "Аталантою" трибуни стадіону заповнять фігурки персонажів з відеогри Fortnite. Цікаво, що їх домашній стадіон "Сан-Сіро" вміщує аж 80 тисяч глядачів, але на таку кількість фейкових вболівальників не варто розраховувати. Звісно, всі ці фігурки будуть у формі з символікою футбольного клубу "Мілан".
Вболівальники футбольного клубу "Мілан", які будуть підтримувати команду на "Сан-Сіро" / світлина з офіційного сайту "Мілану"
FortniteБезкоштовна відеогра з елементами виживання та будівництва. Розроблена студіями Epic Games і People Can Fly та випущена у 2017 році. У Fortnite для геймерів на вибір є 3 режими гри: виживання у відкритому світі із зомбі, королівська битва та "пісочниця", у якій гравці можуть проявляти свої творчі здібності.
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