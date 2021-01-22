Мне нужна твоя одежда, кирка и украшение: в Fortnite прибыли Терминатор и Сара Коннор – видео
В видеоигру Fortnite заглянули Терминатор и Сара Коннор из известной киновселенной. Геймеры уже могут приобрести себе скины этих героев, а также немало тематических предметов.
Студия Epic Games продолжает радовать всех поклонников игры Fortnite интересными анонсами. Только вчера в видеоигру добавили легендарного Хищника, а уже сегодня там появились не менее популярные персонажи. Терминатора вытащили из лавы в последний момент, а затем захватили еще и Сару Коннор.
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В Fortnite продолжают добавлять новых охотников из популярных вселенных. Только вчера вечером появилась первая информация о добавлении Терминатора Т-800 и Сары Коннор: геймерам показали видео с отсылкой к фильму, а главный герой оставил в своем дневнике записи, которые намекали на появление этих двух.
Сегодня разработчики игры Fortnite показали скины этих персонажей и различные косметические предметы, которые можно получить в рамках этого тематического события. Стоит отметить, что скин на Терминатора доступен только в виде киборга, хотя в трейлере есть отсылка на очень известную сцену из фильма "Терминатор 2: Судный день".
Смотрите видео с представлением Терминатора Т-800 и Сары Коннор
Новых героев уже можно приобрести в магазине, они входят в набор под названием "Война будущего". Также этих персонажей можно купить отдельно. Скин на Сару Коннор доступен в двух вариантах, а вместе с этим персонажем вышли два тематических украшения на спину. Терминатор Т-800 доступен только в одной вариации, а в комплекте с ним можно получить: эмоцию, украшение на спину и скин на кирку.
Предметы, которые входят в набор "Война будущего" / фотография с портала Epic Games
FortniteБесплатная видеоигра с элементами выживания и строительства. Разработана студиями Epic Games и People Can Fly и выпущенная в 2017 году. В Fortnite для геймеров на выбор есть 3 режима игры: выживание в открытом мире с зомби, королевская битва и "песочница", в которой игроки могут проявлять свои творческие способности.
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