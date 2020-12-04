Новим персонажем у грі Fortnite стане Кратос, головний герой серії God of War. Також команда Team33 у дисципліні Fortnite підписала контракт з геймером, якому лише 8 років.

Fortnite продовжує шокувати своїх фанатів цікавими новинами. Розробники вже офіційно анонсували, що у грі з'явиться персонаж Кратоса. А портал PR Newswire повідомляє, що організація Team33 підписала кіберспортсмена, якому всього 8 років.

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Кратос у грі Fortnite

Дивіться трейлер, у якому було анонсовано появу Кратоса у грі Fortnite – відео

Легендарний Кратос приєднається до компанії відомих мисливців, які будуть допомагати головному герою відеогри Fortnite. Ексклюзивна екіпіровка бога війни вже доступна у крамниці предметів. ЇЇ можна придбати окремо чи у складі набору "Клятвопорушник", у який входять такі предмети: дельтаплан "Щит вартового", прикраса "Мімір" та кайло "Левіафан". Всі власники PlayStation 5, які придбають цей набір, зможуть безкоштовно отримати стиль "Кратос в броні".

Набір "Клятвопорушник" / світлина з крамниці Epic Games

Стиль "Кратос в броні" / світлина з крамниці Epic Games

Наймолодший кіберспортсмен у дисципліні Fortnite

Кіберспортивна організація Team33 підписала професійний контракт з Джозефом Діном (ігровий нікнейм "33 Gosu"), якому лише 8 років. Він буде представляти їх у дисципліні Fortnite, Джозеф вже 2 роки тренується з цією командою. Хлопець вже отримав PC вартістю у 5 тисяч доларів та бонус у 33 тисячі доларів. Джозеф дуже щасливий та відзначає:

Мрії збуваються! Хоча чимало інших команд не сприймали мене серйозно через мій молодий вік, Team33 дозволила мені тренуватися з ними щодня. Я дуже щасливий сьогодні, бо став повноцінним членом команди.

Джозеф Дін / світлина з порталу PR Newswire