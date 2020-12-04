Новым персонажем в игре Fortnite станет Кратос, главный герой серии God of War. Также команда Team33 в дисциплине Fortnite подписала контракт с геймером, которому всего 8 лет.

Fortnite продолжает шокировать своих фанатов интересными новостями. Разработчики уже официально анонсировали, что в игре появится персонаж Кратоса. А портал PR Newswire сообщает, что организация Team33 подписала киберспортсмена, которому всего 8 лет.

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Кратос в игре Fortnite

Смотрите трейлер, в котором было анонсировано появление Кратоса в игре Fortnite – видео

Легендарный Кратос присоединится к компании известных охотников, которые будут помогать главному герою видеоигры Fortnite. Эксклюзивная экипировка бога войны уже доступна в магазине предметов. Ее можно приобрести отдельно или в составе набора "Клятвопреступник", в который входят следующие предметы: дельтаплан "Щит часового", украшение "Мимир" и кирка "Левиафан". Все владельцы PlayStation 5, которые приобретут этот набор, смогут бесплатно получить стиль "Кратос в броне".

Набор "Клятвопреступник" / фотография из магазина Epic Games

Стиль "Кратос в броне" / фотография из магазина Epic Games

Самый молодой киберспортсмен в дисциплине Fortnite

Киберспортивная организация Team33 подписала профессиональный контракт с Джозефом Дином (игровой никнейм "33 Gosu"), которому всего 8 лет. Он будет представлять их в дисциплине Fortnite, Джозеф уже 2 года тренируется с этой командой. Парень уже получил PC стоимостью в 5 тысяч долларов и бонус в 33 тысячи долларов. Джозеф очень счастлив и отмечает:

Мечты сбываются! Хотя многие другие команды не воспринимали меня всерьез из-за моего возраста, Team33 позволила мне тренироваться с ними каждый день. Я очень счастлив сегодня, потому что стал полноценным членом команды.

Джозеф Дин / фотография с портала PR Newswire