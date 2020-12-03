Голосование за лучшую игру 2020 года по версии игроков будет проходить в 3 этапа. Уже известны 30 номинантов и промежуточные результаты.

На официальном сайте The Game Awards началось голосование за лучшую игру 2020 года по версии игроков, проголосовать может любой. Организаторы назвали 30 номинантов и формат голосования.

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Голосование будет проходить в 3 стадии. На первом этапе игроки выбирают 10 лучших игр из 30 предложенных номинантов. Во второй этап пройдут только 10 видеоигр, а выбрать можно будет 5. В финале (третий этап) останется всего 5 проектов, а проголосовать можно будет только за 1. Первый этап уже начался, второй стартует 4 декабря, а третий – 6 декабря.

Список номинантов The Game Awards 2020 на лучшую видеоигру по версии геймеров:

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Spider-Man: Miles Morales

Assassin's Creed: Valhalla

Final Fantasy VII Remake

Hades

DOOM Eternal

Fortnite

Among Us

Valorant

League of Legends

Half-Life: Alyx

Fall Guys

Apex Legends

Destiny 2

Genshinh Impact

Minecraft Dungeons

Crash Bandicoot 4

Star Wars: Squadrons

Phasmophobia

Persona 5 Royal

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Hyrule Warrios: Age of Calamity

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Free Fire

13 Sentinels: Aegis Rim

Также на сайте The Game Awards можно отслеживать результаты голосования в онлайн-режиме. Пока в тройке лидеров находятся такие известные проекты: Ghost of Tsushima, Hades и Spider-Man: Miles Morales.

Промежуточные лидеры в голосовании за лучшую видеоигру года по версии геймеров / фотография с портала The Game Awards

The Game Awards Ежегодная церемония награждения, отмечает достижения в индустрии видеоигр. Представляет собой масштабное шоу, которое привлекает внимание СМИ и проводится в конце календарного года. Основателем, продюсером и постоянным ведущим The Game Awards является канадский журналист и телеведущий Джефф Кейли.

Церемония вручения наград The Game Awards 2020 начнется ночью 11 декабря. Шоу будет транслироваться в прямом эфире из студий в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе.