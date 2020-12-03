Лучшая видеоигра 2020 года по версии геймеров: началось масштабное голосование
Голосование за лучшую игру 2020 года по версии игроков будет проходить в 3 этапа. Уже известны 30 номинантов и промежуточные результаты.
На официальном сайте The Game Awards началось голосование за лучшую игру 2020 года по версии игроков, проголосовать может любой. Организаторы назвали 30 номинантов и формат голосования.
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Голосование будет проходить в 3 стадии. На первом этапе игроки выбирают 10 лучших игр из 30 предложенных номинантов. Во второй этап пройдут только 10 видеоигр, а выбрать можно будет 5. В финале (третий этап) останется всего 5 проектов, а проголосовать можно будет только за 1. Первый этап уже начался, второй стартует 4 декабря, а третий – 6 декабря.
Список номинантов The Game Awards 2020 на лучшую видеоигру по версии геймеров:
- Ori and the Will of the Wisps
- The Last of Us Part II
- Ghost of Tsushima
- Spider-Man: Miles Morales
- Assassin's Creed: Valhalla
- Final Fantasy VII Remake
- Hades
- DOOM Eternal
- Fortnite
- Among Us
- Valorant
- League of Legends
- Half-Life: Alyx
- Fall Guys
- Apex Legends
- Destiny 2
- Genshinh Impact
- Minecraft Dungeons
- Crash Bandicoot 4
- Star Wars: Squadrons
- Phasmophobia
- Persona 5 Royal
- Bugsnax
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Hyrule Warrios: Age of Calamity
- Xenoblade Chronicles Definitive Edition
- Free Fire
- 13 Sentinels: Aegis Rim
Также на сайте The Game Awards можно отслеживать результаты голосования в онлайн-режиме. Пока в тройке лидеров находятся такие известные проекты: Ghost of Tsushima, Hades и Spider-Man: Miles Morales.
Промежуточные лидеры в голосовании за лучшую видеоигру года по версии геймеров / фотография с портала The Game Awards
The Game AwardsЕжегодная церемония награждения, отмечает достижения в индустрии видеоигр. Представляет собой масштабное шоу, которое привлекает внимание СМИ и проводится в конце календарного года. Основателем, продюсером и постоянным ведущим The Game Awards является канадский журналист и телеведущий Джефф Кейли.
Церемония вручения наград The Game Awards 2020 начнется ночью 11 декабря. Шоу будет транслироваться в прямом эфире из студий в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе.
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