Найкраща відеогра 2020 року за версією геймерів: розпочалось масштабне голосування
Голосування за найкращу гру 2020 року за версією гравців буде проходити у 3 етапи. Вже відомі 30 номінантів та проміжні результати.
На офіційному сайті The Game Awards розпочалося голосування за найкращу гру 2020 року за версією гравців, проголосувати може будь-хто. Організатори назвали 30 номінантів та формат голосування.
Також The Game Awards Без NAVI, S1mple та Dota 2: названі номінанти на The Game Awards 2020
Голосування буде проходити у 3 стадії. На першому етапі гравці вибирають 10 найкращих ігор з 30 запропонованих номінантів. У другий етап пройдуть лише 10 відеоігор, а вибрати можна буде 5. У фіналі (третій етап) залишиться всього 5 проєктів, а проголосувати можна буде лише за 1. Перший етап вже розпочався, другий стартує 4 грудня, а третій – 6 грудня.
Список номінантів The Game Awards 2020 на найкращу відеогру за версією геймерів:
- Ori and the Will of the Wisps
- The Last of Us Part II
- Ghost of Tsushima
- Spider-Man: Miles Morales
- Assassin's Creed: Valhalla
- Final Fantasy VII Remake
- Hades
- DOOM Eternal
- Fortnite
- Among Us
- Valorant
- League of Legends
- Half-Life: Alyx
- Fall Guys
- Apex Legends
- Destiny 2
- Genshinh Impact
- Minecraft Dungeons
- Crash Bandicoot 4
- Star Wars: Squadrons
- Phasmophobia
- Persona 5 Royal
- Bugsnax
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Hyrule Warrios: Age of Calamity
- Xenoblade Chronicles Definitive Edition
- Free Fire
- 13 Sentinels: Aegis Rim
Також на сайті The Game Awards можна відслідковувати результати голосування в онлайн-режимі. Поки у трійці лідерів знаходяться такі відомі проєкти: Ghost of Tsushima, Hades та Spider-Man: Miles Morales.
Проміжні лідери у голосуванні за найкращу відеогру року за версією геймерів / світлина з порталу The Game Awards
The Game AwardsЩорічна церемонія нагородження, яка відзначає досягнення в індустрії відеоігор. Являє собою масштабне шоу, що привертає увагу ЗМІ та проводиться у кінці календарного року. Засновником, продюсером і постійним ведучим The Game Awards є канадський журналіст та телеведучий Джефф Кейлі.
Церемонія вручення нагород The Game Awards 2020 розпочнеться вночі 11 грудня. Шоу буде транслюватися у прямому ефірі зі студій у Лондоні, Токіо та Лос-Анджелесі.
Поділитися новиною