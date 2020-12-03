Голосування за найкращу гру 2020 року за версією гравців буде проходити у 3 етапи. Вже відомі 30 номінантів та проміжні результати.

На офіційному сайті The Game Awards розпочалося голосування за найкращу гру 2020 року за версією гравців, проголосувати може будь-хто. Організатори назвали 30 номінантів та формат голосування.

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Голосування буде проходити у 3 стадії. На першому етапі гравці вибирають 10 найкращих ігор з 30 запропонованих номінантів. У другий етап пройдуть лише 10 відеоігор, а вибрати можна буде 5. У фіналі (третій етап) залишиться всього 5 проєктів, а проголосувати можна буде лише за 1. Перший етап вже розпочався, другий стартує 4 грудня, а третій – 6 грудня.

Список номінантів The Game Awards 2020 на найкращу відеогру за версією геймерів:

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Spider-Man: Miles Morales

Assassin's Creed: Valhalla

Final Fantasy VII Remake

Hades

DOOM Eternal

Fortnite

Among Us

Valorant

League of Legends

Half-Life: Alyx

Fall Guys

Apex Legends

Destiny 2

Genshinh Impact

Minecraft Dungeons

Crash Bandicoot 4

Star Wars: Squadrons

Phasmophobia

Persona 5 Royal

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Hyrule Warrios: Age of Calamity

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Free Fire

13 Sentinels: Aegis Rim

Також на сайті The Game Awards можна відслідковувати результати голосування в онлайн-режимі. Поки у трійці лідерів знаходяться такі відомі проєкти: Ghost of Tsushima, Hades та Spider-Man: Miles Morales.

Проміжні лідери у голосуванні за найкращу відеогру року за версією геймерів / світлина з порталу The Game Awards

The Game Awards Щорічна церемонія нагородження, яка відзначає досягнення в індустрії відеоігор. Являє собою масштабне шоу, що привертає увагу ЗМІ та проводиться у кінці календарного року. Засновником, продюсером і постійним ведучим The Game Awards є канадський журналіст та телеведучий Джефф Кейлі.

Церемонія вручення нагород The Game Awards 2020 розпочнеться вночі 11 грудня. Шоу буде транслюватися у прямому ефірі зі студій у Лондоні, Токіо та Лос-Анджелесі.