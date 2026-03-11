Грати у Fortnite стане дорожче: чому Epic Games підвищує ціни

Epic Games повідомила про масштабне оновлення своєї фінансової політики у Fortnite. Починаючи з другої половини березня, гравці зіткнуться зі змінами у вартості ігрових ресурсів та передплат.

Компанія обґрунтовує цей крок необхідністю покриття витрат на підтримку та розвиток свого головного проєкту, який став справжнім культурним феноменом останніх років, пише GosuGamers.

Як зміняться цінники та обсяги віртуальної валюти в магазині?

Починаючи з 19 березня 2026 року, Epic Games впроваджує нову систему нарахування ігрової валюти V-Bucks. Хоча, на перший погляд, вартість деяких пакетів залишається незмінною, фактично гравці отримуватимуть меншу кількість віртуальних грошей за ту саму ціну в реальній валюті.

Такий підхід багато хто вже назвав прихованою інфляцією всередині ігрового всесвіту. У офіційному повідомленні розробники зазначили, що витрати на функціонування гри істотно зросли, тому підвищення цін є вимушеним кроком, щоб мати змогу оплачувати поточні рахунки за розробку та підтримку серверів.

Зміни торкнуться кожного доступного набору:

Наприклад, набір за 8,99 долара тепер міститиме лише 800 V-баксів замість звичних 1000.

Пакет вартістю 22,99 долара пропонуватиме 2400 одиниць валюти замість 2800.

Набір ціною 36,99 долара гравці отримають 4500 V-баксів замість колишніх 5000.

Найдорожчий комплект за 89,99 долара тепер міститиме 12 500 одиниць ігрової валюти, що на 1000 менше, ніж раніше.

Найвідчутнішим подорожчання виявиться для тих, хто купує точну кількість валюти: за 50 V-баксів доведеться заплатити 0,99 долара, тоді як раніше ця сума становила близько 0,50 долара.

Трансформації зазнає і система бойових пропусків

Основний Battle Pass, який раніше коштував 1000 V-баксів, тепер оцінюється у 800 одиниць. Проте ця зміна має і зворотний бік: кількість валюти, яку можна заробити під час проходження сезону, також зменшиться з 1000 до 800 одиниць, пише VGC.

Це означає, що активні гравці все ще зможуть розблокувати наступний пропуск за рахунок винагород попереднього, але додаткові 500 V-баксів, які раніше нараховувалися як бонусні нагороди, будуть скасовані.

Подібним чином зміниться вартість інших перепусток: OG Pass коштуватиме 800 одиниць замість 1000, а Music Pass та Lego Pass обійдуться у 1200 V-баксів замість 1400.

Підписники сервісу Fortnite Crew також відчують зміни, оскільки їхня щомісячна винагорода скоротиться до 800 одиниць валюти.

Єдиною втіхою для фанатів залишається те, що вже придбані подарункові картки з надрукованим номіналом будуть прийматися за старою вартістю під час їх активації.

Контекст цього рішення виглядає доволі суперечливим на тлі фінансових звітів компанії. Минулого року користувачі персональних комп'ютерів витратили в магазині Epic Games Store 1,16 мільярда доларів, а загальна виручка компанії, за оцінками аналітиків, сягнула 6,21 мільярда доларів.

Проте генеральний директор Стів Еллісон нещодавно зауважив, що магазин Epic Games Store є лише мінімально прибутковим. Це пов'язано з низькою маржинальністю ігор від сторонніх розробників та великими витратами на виплати видавцям за щотижневі безкоштовні роздачі ігор. Таким чином, основний фінансовий тягар з підтримки всієї екосистеми знову лягає на плечі гравців Fortnite.