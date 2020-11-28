Реліз нової частини у серії Forza Horizon може відбутися вже у наступному році. Інсайдери також називають країну, у якій можуть відбуватися події нової гри.

Інсайдер та журналіст Джефф Грабб у подкасті PSVG повідомив, що нова частина у серії Forza Horizon може вийти вже у 2021 році. Реліз Forza Horizon 5 може відбутися раніше за Forza Motorsport.

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Нова гра у серії Forza Motorsport була офіційно анонсована ще у липні цього року. У назві цієї відеогри відсутня цифра 8, тому можна припустити, що цю серію очікує перезапуск. Напевно, студія Turn 10 працює над новою Forza Motorsport з нуля.

Остання ж Forza Horizon вийшла у 2018 році. Офіційно нову частину у цій серії розробники з Playground ще не анонсували. Проте деякі журналісти повідомляють, що вона може вийти вже у 2021 році. Також інсайдери відзначають, що події нової частини у серії Forza Horizon можуть відбуватися на території Японії.

Нова гра у серії Forza Horizon може вийти вже у 2021 році / світлина з порталу forzamotorsport