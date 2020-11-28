Известный автосимулятор может выйти уже в 2021 году: в сети появились первые подробности
Релиз новой части в серии Forza Horizon может произойти уже в следующем году. Инсайдеры также называют страну, в которой могут происходить события новой игры.
Инсайдер и журналист Джефф Грабб в подкасте PSVG сообщил, что новая часть в серии Forza Horizon может выйти уже в 2021 году. Релиз Forza Horizon 5 может состояться раньше Forza Motorsport.
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Новая игра в серии Forza Motorsport была официально анонсирована еще в июле этого года. В названии этой видеоигры отсутствует цифра 8, поэтому можно предположить, что эту серию ожидает перезапуск. Наверное, студия Turn 10 работает над новой Forza Motorsport с нуля.
Последняя же Forza Horizon вышла в 2018 году. Официально новую часть в этой серии разработчики из Playground еще не анонсировали. Однако некоторые журналисты сообщают, что она может выйти уже в 2021 году. Также инсайдеры отмечают, что события новой части в серии Forza Horizon могут происходить на территории Японии.
Новая игра в серии Forza Horizon может выйти уже в 2021 году / фотография с портала forzamotorsport
ForzaИзвестная франшиза автосимуляторов, которая разделена на две серии. Оригинальной Forza Motorsport занимается студия Turn 10, а над Forza Horizon работают разработчики из Playground. Forza пытается детально воссоздать характеристики и управляемость большого количества современных автомобилей. В последней Forza Motorsport (вышла в 2017 году) было представлено более 700 автомобилей, а в Forza Horizon (2018) – 450.
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