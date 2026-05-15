Forza Horizon 6 стартувала з рекордним онлайном, але гравці масово скаржаться на проблеми

Перші власники преміального видання Forza Horizon 6 вже вирушили досліджувати відкритий світ Японії. Однак поряд із захопленням від атмосфери та графіки гра зіткнулася з хвилею скарг через технічний стан.

Уже в перші години після запуску гра встигла зібрати тисячі відгуків у Steam, але реакція аудиторії виявилася неоднозначною, пише 24 Канал.

Що не так із релізом Forza Horizon 6?

На платформі Valve користувачі залишили понад 3,8 тисячі рецензій, а з урахуванням покупок поза Steam кількість оцінок перевищила 4,4 тисячі. Підсумковий рейтинг наразі залишається на рівні "змішаних" відгуків – близько 66 % позитивних оцінок.

Найбільше претензій гравці висувають до технічного стану проєкту. Користувачі повідомляють про проблеми із запуском, нестабільну продуктивність, раптові вильоти та помилки під час завантаження.

Окремою причиною невдоволення стала робота гри на Steam Deck. Попри заявлену повну сумісність із портативною системою від Valve, частина гравців стверджує, що Forza Horizon 6 працює некоректно або взагалі не запускається.

Один із користувачів Steam під ніком "-dicko" різко розкритикував стан гри, зазначивши, що заплатив за ранній доступ, аби провести ці кілька днів у грі, а не витрачати час на боротьбу з технічними проблемами.

Чудова гра, але довелося 2 години чекати, поки зникне помилка E 0-0. Я дуже розчарований. Даремно витратив час і гроші. Коли я купував ранній доступ, я розраховував грати всі 4 дні, а не мати справу з вашими проблемами,

– написав незадоволений гравець.

Втім, попри критику, нова частина серії демонструє надзвичайно сильний старт. Піковий онлайн Forza Horizon 6 у Steam, за даними SteamDB, ще до повноцінного релізу перевищив 170,5 тисячі одночасних гравців. Це абсолютний рекорд для серії на платформі. Попереднім лідером була Forza Horizon 5, яка свого часу досягла позначки близько 81 тисячі користувачів.

Чимало позитивних відгуків пов'язані з новим сетингом. Цього разу серія перенеслася до Японії – гравці хвалять атмосферу, деталізований відкритий світ, різноманітний автопарк і традиційно високий рівень графіки. Також фанати позитивно оцінюють знайому формулу аркадних перегонів, яка зробила серію популярною ще з попередніх частин.

Коли гра вийде офіційно?

Офіційний реліз Forza Horizon 6 запланований на 19 травня. Гра вийде на PC у Steam та Microsoft Store, а також на Xbox Series X і Xbox Series S.

Проєкт також буде доступний у підписках Game Pass Ultimate та PC Game Pass. Версію для PlayStation 5 розробники планують випустити у 2026 році.

Цікаво, що профільна преса зустріла гру значно тепліше за звичайних користувачів – середня оцінка Forza Horizon 6 на агрегаторах (Metacritic, Opencritic) наразі коливається в межах 89 – 92 балів зі 100.

Чому Forza Horizon стала однією з найпопулярніших гоночних серій у світі?

Серія Forza Horizon уже давно вийшла за межі просто аркадних перегонів і перетворилася на один із головних брендів Xbox. Першу гру випустили ще у 2012 році як спін-оф серії Forza Motorsport. На відміну від більш серйозного Motorsport, нова Horizon зробила ставку на відкритий світ, фестивальну атмосферу та більш доступний аркадний геймплей.

Кожна частина серії переносила гравців у нову країну або регіон. Події Forza Horizon розгорталися у США, Франції та Італії, Австралії, Великій Британії та Мексиці. Саме поєднання масштабного відкритого світу, сотень ліцензованих автомобілів і постійних онлайн-активностей стало головною причиною популярності франшизи.

Особливо потужним для серії став реліз Forza Horizon 5. За даними GTPlanet, гра встановила рекорд Xbox, зібравши понад 10 мільйонів гравців лише за перший тиждень після запуску. Згодом аудиторія продовжила стрімко зростати – у 2025 році кількість гравців перевищила 50 мільйонів, як писало видання VGChartz.

Популярність серії добре помітна і в Steam. Наприклад, піковий онлайн Forza Horizon 5 на платформі Valve, за даними SteamDB, перевищував 81 тисячу одночасних користувачів, а сама гра отримала сотні тисяч позитивних відгуків. Водночас Forza Horizon 4 свого часу стала найуспішнішою грою серії на момент релізу, як писали WCCFTECH.

Успіх франшизи вийшов далеко за межі екосистеми Xbox. Після релізу Forza Horizon 5 на PlayStation 5 гра за короткий час продалася мільйонами копій і стала одним із найуспішніших релізів Microsoft на платформі Sony. За оцінками аналітиків Virtuos Games, продажі PS5-версії перевищили 5 мільйонів копій.

Аналітики та журналісти називають Forza Horizon чи не останньою по-справжньому масовою AAA-серією аркадних перегонів. На тлі падіння популярності багатьох гоночних франшиз саме Horizon продовжує стабільно збирати величезну аудиторію та залишатися одним із ключових автосимуляторів сучасної індустрії.