Польські розробники відеоігор задають колегам тренд на додання української локалізації, адже вслід за CD Projekt RED у свій проєкт українську додадуть й 11 bit studios, повідомляє 24 Канал.

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Frostpunk – це одна з найкращих містобудівних стратегій, де завданням гравців є побудова колонії, здатної пережити аномально холодну зиму.

Окрім ігрових особливостей, проєкт виділяється суворим сюжетом та великою кількістю мікроменеджменту, що часто змушує геймерів вирішувати складні моральні дилеми.

У сиквелі це буде трохи легше робити українцям, яким тепер не потрібен буде перекладач чи знання іноземних мов, адже в грі з моменту релізу, запланованого на 2024 рік, буде доступна повна українська текстова локалізація.

В майбутній новинці, геймери матимуть те ж саме завдання, що і в оригінальній грі, однак події перенесуться на 30 років вперед в часі, що зумовить появу нових технологій.

Епоха пари пройшла, і тепер нафта є найновішим порятунком людства. Однак з появою на горизонті нових загроз майбутнє міста виглядає ще більш похмурим, ніж раніше, – йдеться в описі гри.

Трейлер Frostpunk 2: дивитися відео