Розкрито першого учасника турніру з Dota 2 у рамках Чемпіонату світу з кіберспорту

Esports World Cup очікується цього липня у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Чемпіонат світу збере численні команди, які приїдуть змагатися в різноманітних кіберспортивних дисциплінах та заробляти величезні призові гроші. Хоча до події ще багато часу, ми вже починаємо дізнаватися перші подробиці.

Наприклад, оголошено дати, призовий фонд і навіть першого учасника Riyadh Masters 2025, чемпіонату з Dota 2, який загалом збере 16 команд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Дата і призи

Riyadh Masters 2025 у рамках Esports World Cup відбудеться з 7 по 20 липня 2025 року. Очікується, що команди боротимуться за призовий фонд у розмірі 3 мільйони доларів, але розподіл конкретних сум за місця поки що невідомий.

Riyadh Masters 2025 буде розділений на три етапи:

На першому учасники будуть розбиті на чотири групи, де зіграють між собою за круговою системою.

12 найкращих команд кваліфікуються до другого етапу (формат Gauntlet).

Вісім найсильніших команд зіграють у плей-офф (Single Elimination).

Перші учасники

Згідно з анонсом, перший підтверджений учасник Riyadh Masters 2025 – це команда Gaimin Gladiators. Європейсько-канадська організація створена у 2019 році й з 2022 року знає в Dota 2. До її складу входять американець Quinn, данець Ace, німець tOfu та двоє громадян Казахстану, watson і Malady. Однак не факт, що саме в цьому складі вони поїдуть на Чемпіонат світу.

Також відомо, що на Чемпіонаті з'явиться NAVI, однак наразі немає жодних даних про те, в яких дисциплінах змагатиметься українська організація. З великою імовірністю вона буде представлена в Counter-Strike 2, але інші ігри поки під питанням.