Game Pass усіх знищить: лідери ігрової індустрії розкритикували Xbox та Microsoft

Рафаель Колантоніо з Arkane Studios та Майкл Даус з Larian Studios різко розкритикували сервіс Game Pass від Microsoft. На їхню думку, ця модель становить загрозу для майбутнього ігрової індустрії, впливаючи на продажі та довгострокову підтримку студій.

Колантоніо та Даус вважають, що сервіс, який надає доступ до сотень ігор за підпискою, створює серйозні виклики для розробників. Водночас їхня позиція викликала жваві обговорення в X під дописом Колантоніо, розповідає 24 Канал.

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Game Pass – загроза для індустрії

Рафаель Колантоніо, автор культових ігор Prey та Dishonored, переконаний, що Game Pass, який підтримується значними фінансовими ресурсами Microsoft, не забезпечує стабільності для студій у довгостроковій перспективі. Він зазначає, що сервіс не може мирно співіснувати з традиційними каналами продажу ігор.

Вони або знищать інших, або самі здадуться,

– різко висловився розробник.

Майкл Даус підтримав цю позицію, додаючи, що Game Pass може бути корисним лише для невеликих команд, які прагнуть зменшити фінансові ризики. Проте він обурений тим, що спочатку представники сервісу запевняли, ніби підписка не впливає на продажі, а згодом визнали протилежне. "Я ситий цією нісенітницею", – емоційно прокоментував Даус.

На думку керівника Larian Studios, одним із можливих шляхів розвитку Game Pass могла б стати підтримка класичних ігор. Це дозволило б створити великий каталог ретро-проєктів, який не заважав би просуванню новинок на ринку.

Game Pass часто піддається критиці через модель релізів AAA-ігор на старті в підписці. Microsoft володіє низкою студій, які розробляють ігри на різні платформи, однак майже всі грандіозні релізи доступні для підписників одразу ж, як це було зі Starfield чи Doom: The Dark Ages. А тим часом Microsoft вже представила новий перелік ігор, які доступні в Game Pass в липні.