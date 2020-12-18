Відомі портали Gamespot та Polygon назвали найкращі відеоігри 2020 року. Представники сайту Gamespot також відзначили найкращі проєкти для всіх популярних платформ.

Провідні видання продовжують відзначати найкращі відеоігри 2020 року. Портал Polygon опублікував одразу топ 50 найкращих ігор, а у рейтингу від Gamespot всього 10 проєктів.

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Версія Polygon

Портал Polygon опублікував рейтинг з 50 найкращих відеоігор цього року. У топ навіть могли потрапити проєкти, що отримували масштабні доповнення у 2020 чи ігри, які вразили всіх лише у цьому році. На думку редакторів цього порталу, відеогрою року стала Hades. У грі геймери керують Загреєм (син Аїда), який бореться з різноманітними персонажами з грецької міфології. Це вже не перший портал, який називає цей проєкт найкращим у цьому році.

Але у першу 10 не потрапила чимала кількість дуже популярних відеоігор, які відзначали інші видання:

гра DOOM Eternal стала 4 у голосуванні геймерів на The Game Awards 2020, а у топі від Polygon всього 47 місце.

стала 4 у голосуванні геймерів на The Game Awards 2020, а у топі від Polygon всього 47 місце. Yakuza: Like a Dragon лише на 42 сходинці, хоча у рейтингу від Gamespot чи The Washington Post вона у топ 10.

лише на 42 сходинці, хоча у рейтингу від Gamespot чи The Washington Post вона у топ 10. Ghost of Tsushima – стала найкращою грою по версії геймерів на The Game Awards 2020, але у цьому рейтингу лише 31 місце.

– стала найкращою грою по версії геймерів на The Game Awards 2020, але у цьому рейтингу лише 31 місце. Demon's Souls на 23 сходинці, хоча деякі видання називали цю відеогру найкращим проєктом для нового покоління консолей та вносили у свої топи.

на 23 сходинці, хоча деякі видання називали цю відеогру найкращим проєктом для нового покоління консолей та вносили у свої топи. The Last of Us Part II – лідер за кількістю нагород на The Game Awards 2020 та Golden Joystick Awards 2020, але у цьому рейтингу лише 19 місце.

Топ 10 найкращих відеоігор 2020 року за версією Polygon:

Hades Animal Crossing: New Horizons Microsoft Flight Simulator Final Fantasy VII Remake Kentucky Route Zero Spider-Man: Miles Morales Half-Life: Alyx Crusader Kings 3 Blaseball Among Us

Hades – найкраща гра 2020 року за версією Polygon / світлина з порталу USgamer

Версія Gamespot

Редакція порталу Gamespot не стала розставляти ігри за місцями, а просто представила список, хоча найкращу вони виділили. На їх думку, відеогрою року став проєкт Half-Life: Alyx. Здається, це перший портал, який назвав саме цю гру найкращою у 2020 році. Правда, спробувати цю відеогру можуть лише власники пристроїв віртуальної реальності.

Найкращі відеоігри 2020 року за версією Gamespot:

Half-Life: Alyx

Animal Crossing: New Horizons

Persona 5 Royal

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Spiritfarer

Hades

Yakuza: Like a Dragon

Demon's Souls

Також редакція цього порталу відзначила найкращі відеоігри на різноманітних платформах. Цікаво, що у жоден з їх топів не потрапила дуже популярна відеогра Among Us.

Найкращі відеоігри 2020 року на PC за версією Gamespot:

Hades

Half-Life: Alyx

Spiritfarer

Microsoft Flight Simulator

Crusader Kings III

Найкращі відеоігри 2020 року на PlayStation за версією Gamespot:

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Demon's Souls

Ghost of Tsushima

Persona 5 Royal

Найкращі відеоігри 2020 року на Xbox за версією Gamespot:

Ori and the Will of the Wisps

Yakuza: Like a Dragon

Spiritfarer

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Doom Eternal

Найкращі відеоігри 2020 року на Switch за версією Gamespot:

Animal Crossing: New Horizons

Hades

Murder by Numbers

Paradise Killer

Spiritfarer

Half-Life: Alyx – найкраща відеогра 2020 року за версією Gamespot / світлина з порталу Less.News