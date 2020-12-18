Известные порталы Gamespot и Polygon назвали лучшие видеоигры 2020 года. Представители сайта Gamespot также отметили лучшие проекты для всех популярных платформ.

Ведущие издания продолжают отмечать лучшие видеоигры 2020 года. Портал Polygon опубликовал сразу топ 50 лучших игр, а в рейтинге от Gamespot всего 10 проектов.

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Версия Polygon

Портал Polygon опубликовал рейтинг из 50 лучших видеоигр этого года. В топ даже могли попасть проекты, получавшие масштабные дополнения в 2020 или игры, которые поразили всех только в этом году. По мнению редакторов этого портала, видеоигрой года стала Hades. В игре геймеры управляют Загреем (сын Аида), который борется с различными персонажами из греческой мифологии. Это уже не первый портал, который называет этот проект лучшим в этом году.

Но в первую 10 не попало немалое количество очень популярных видеоигр, которые отмечали другие издания:

игра DOOM Eternal стала 4 в голосовании геймеров на The Game Awards 2020, а в топе от Polygon всего 47 место.

стала 4 в голосовании геймеров на The Game Awards 2020, а в топе от Polygon всего 47 место. Yakuza: Like a Dragon лишь на 42 строчке, хотя в рейтинге от Gamespot или The Washington Post она в топ 10.

лишь на 42 строчке, хотя в рейтинге от Gamespot или The Washington Post она в топ 10. Ghost of Tsushima – стала лучшей игрой по версии геймеров на The Game Awards 2020, но в этом рейтинге лишь 31 место.

– стала лучшей игрой по версии геймеров на The Game Awards 2020, но в этом рейтинге лишь 31 место. Demon's Souls на 23 строчке, хотя некоторые издания называли эту видеоигру лучшим проектом для нового поколения консолей и вносили в свои топы.

на 23 строчке, хотя некоторые издания называли эту видеоигру лучшим проектом для нового поколения консолей и вносили в свои топы. The Last of Us Part II – лидер по количеству наград на The Game Awards 2020 и Golden Joystick Awards 2020, но в этом рейтинге лишь 19 место.

Топ 10 лучших видеоигр 2020 года по версии Polygon:

Hades Animal Crossing: New Horizons Microsoft Flight Simulator Final Fantasy VII Remake Kentucky Route Zero Spider-Man: Miles Morales Half-Life: Alyx Crusader Kings 3 Blaseball Among Us

Hades – лучшая игра 2020 года по версии Polygon / фотография с портала USgamer

Версия Gamespot

Редакция портала Gamespot не стала расставлять игры по местам, а просто представила список, хотя лучшую они выделили. По их мнению, видеоигрой года стал проект Half-Life: Alyx. Кажется, это первый портал, который назвал именно эту игру лучшей в 2020 году. Правда, попробовать эту видеоигру могут только владельцы устройств виртуальной реальности.

Лучшие видеоигры 2020 года по версии Gamespot:

Half-Life: Alyx

Animal Crossing: New Horizons

Persona 5 Royal

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Spiritfarer

Hades

Yakuza: Like a Dragon

Demon's Souls

Также редакция этого портала отметила лучшие видеоигры на различных платформах. Интересно, что ни в один из их топов не попала очень популярная видеоигра Among Us.

Лучшие видеоигры 2020 года на PC по версии Gamespot:

Hades

Half-Life: Alyx

Spiritfarer

Microsoft Flight Simulator

Crusader Kings III

Лучшие видеоигры 2020 года на PlayStation по версии Gamespot:

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Demon's Souls

Ghost of Tsushima

Persona 5 Royal

Лучшие видеоигры 2020 года на Xbox по версии Gamespot:

Ori and the Will of the Wisps

Yakuza: Like a Dragon

Spiritfarer

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Doom Eternal

Лучшие видеоигры 2020 года на Switch по версии Gamespot:

Animal Crossing: New Horizons

Hades

Murder by Numbers

Paradise Killer

Spiritfarer

Half-Life: Alyx – лучшая видеоигра 2020 года по версии Gamespot / фотография с портала Less.News