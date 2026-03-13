Про це стало відомо під час виступу Microsoft на конференції Game Developers Conference 2026. За інформацією порталу GamesRadar, менеджерка продуктів із напрямку ігрового штучного інтелекту Соналі Ядав зі сцени заходу підтвердила, що Gaming Copilot стане доступним на консолях уже у 2026 році.

Вона також зазначила, що компанія має намір і надалі впроваджувати інструмент у різні сервіси, якими користуються гравці.

Що відомо про ігровий ШІ?

Тестування Gaming Copilot поза межами консолей триває ще з осені 2025 року. Водночас за цей час сервіс не отримав гучної реакції – ані схвальної, ані критичної. Ймовірно, ситуація зміниться після виходу функції на ширшу аудиторію власників Xbox.

У Microsoft наголошують, що закрите бета-тестування допомогло значно вдосконалити продукт. Представники компанії подякували учасникам тестів за зворотний зв'язок, зазначивши, що отримані відгуки дозволили краще зрозуміти очікування спільноти.

На цьому етапі Gaming Copilot уже пропонує низку практичних можливостей:

користувачі можуть швидко переглядати свої останні досягнення,

отримувати персоналізовані рекомендації ігор на основі історії активності,

отримати підказки щодо проходження.

Окремо передбачені нагадування про важливі деталі облікового запису.

Крім того, нещодавно Microsoft запатентувала технологію, яка дозволяє тимчасово передавати керування грою помічнику – це може бути як інший гравець, так і штучний інтелект. Є ймовірність, що подібну функцію готують саме для інтеграції у Gaming Copilot.