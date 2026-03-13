Об этом стало известно во время выступления Microsoft на конференции Game Developers Conference 2026. По информации портала GamesRadar, менеджер продуктов по направлению игрового искусственного интеллекта Сонали Ядав со сцены мероприятия подтвердила, что Gaming Copilot станет доступным на консолях уже в 2026 году.

Она также отметила, что компания намерена и в дальнейшем внедрять инструмент в различные сервисы, которыми пользуются игроки.

Что известно об игровом ИИ?

Тестирование Gaming Copilot вне консолей продолжается еще с осени 2025 года. В то же время за это время сервис не получил громкой реакции – ни одобрительной, ни критической. Вероятно, ситуация изменится после выхода функции на более широкую аудиторию владельцев Xbox.

У Microsoft отмечают, что закрытое бета-тестирование помогло значительно усовершенствовать продукт. Представители компании поблагодарили участников тестов за обратную связь, отметив, что полученные отзывы позволили лучше понять ожидания сообщества.

На этом этапе Gaming Copilot уже предлагает ряд практических возможностей:

пользователи могут быстро просматривать свои последние достижения,

получать персонализированные рекомендации игр на основе истории активности,

получить подсказки по прохождению.

Отдельно предусмотрены напоминания о важных деталях учетной записи.

Кроме того, недавно Microsoft запатентовала технологию, которая позволяет временно передавать управление игрой помощнику – это может быть как другой игрок, так и искусственный интеллект. Есть вероятность, что подобную функцию готовят именно для интеграции в Gaming Copilot.