Названо найпопулярнішу гру в TikTok, але ви, ймовірно, ніколи про неї не чули
Джерело:Insider Gaming
TikTok – це одна з найпопулярніших і найефективніших платформ для просування, яка дозволяє популяризувати товари, музику, книги, фільми та ігри. Варто одному з популярних блогерів зняти відео з позитивним відгуком, як тисячі його колег по цеху роблять те саме, а звичайні користувачі біжать завантажувати розхвалений контент.
Аналітики платформи mindGAME склали рейтинг із 500 найпопулярніших ігор, про які згадують у відеосервісі. Місця розподілялися за загальною кількістю переглядів та кількістю відеороликів. На першому місці опинився проєкт, про який ви могли навіть не чути в українському сегменті TikTok.
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Хто перший?
На вершині таблиці опинилася Garena Free Fire, мобільна гра в жанрі королівської битви, яка ніколи не перевершувала такі ігри, як PUBG, Fortnite або Warzone, за загальною популярністю. Вона надзвичайно успішна лише в деяких регіонах – наприклад, у Південно-Східній Азії — і як гра, орієнтована на кіберспорт, одного разу встановила рекорд за кількістю одночасних глядачів для кіберспортивного турніру.
- Згідно з даними, було виявлено, що загалом у TikTok Garena Free Fire зібрала 888 мільярдів переглядів на 87,3 мільйона відеороликів.
- На другому місці – Roblox з 595 мільярдами переглядів на 66 мільйонах відео.
- На третьому місці – Fortnite з 591 мільйоном переглядів 60 мільйонів відео.
Для порівняння, Call of Duty Warzone не потрапила навіть до першої десятки, як і Grand Theft Auto 5. Такі ігри, як Counter-Strike і Rainbow Six Siege, були витіснені Among Us і Genshin Impact, а однокористувацькі епопеї на кшталт Red Dead Redemption 2, Elden Ring і The Last of Us розташувалися десь у діапазоні 30-40 місць.
Останніми тижнями до списку увійшли деякі стрімко зростаючі проєкти. Наприклад, Manor Lords набрала 28 мільйонів переглядів у 1700 відео, а Arena Breakout: Infinite набрала 14,9 мільйона переглядів, також маючи близько 1700 відео.
Що таке Garena Free Fire?
- Garena Free Fire – умовно-безкоштовна мобільна мультиплеєрна онлайн-гра, розроблена компанією 111dots Studio у 2017 році.
- Працює лише на Android та iOS.
- Free Fire – це екшн, у якому гравці змагаються в режимі королівської битви, тобто воюють між собою за право стати останнім, хто вижив.
- На відміну від багатьох схожих проєктів, цей має систему розвитку персонажів та їхніх навичок.
- Гра починається з того, що ви летите на літаку над картою. Маршрут при цьому вибирається випадковим чином. Після приземлення гравці можуть оглядати споруди в пошуках зброї та спорядження, яке допоможе їм вижити та перемогти інших гравців.