Витрати ростуть: відомо мобільні ігри, у яких геймери витратили найбільше коштів у жовтні
Оприлюднено топ найприбутковіших мобільних ігор у жовтні 2020 року. Гра Genshin Impact очолила рейтинг у цьому місяці.
Портал Sensor Tower випустив рейтинг найприбутковіших ігор на мобільних платформах у жовтні 2020 року. Вийшло два окремі топи для App Store та Google Play, а також один об'єднаний.
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Об'єднаний рейтинг найприбутковіших мобільних ігор в App Store та Google Play:
- Genshin Impact
- Honor of Kings
- PUBG Mobile
- Pokemon GO
- Coin Master
- Rise of Kingdoms
- Roblox
- Monster Strike
- Moonlight Blade
- Homescapes
Об'єднаний рейтинг очолила гра Genshin Impact, у якій користувачі витратили майже 240 мільйонів доларів у жовтні. Найбільше витрачають коштів у цій грі геймери з Китаю (31%), Японії (24%) та США (19%). На другому місці знаходиться Honor of Kings (225 мільйонів доларів), 96% витрат у цій грі припадає лише на один Китай. Також журналісти відмічають успіх гри Moonlight Blade, яка за два тижні заробила майже 86 мільйонів доларів. Хоча ця гра доступна для завантаження лише у Китаї.
Рейтинги найприбутковіших мобільних ігор в App Store, Google Play та об'єднаний / статистика з порталу Sensor Tower
Genshin ImpactБезкоштовна рольова гра, розроблена та випущена студією miHoYo. Гравцям потрібно досліджувати фантастичний світ Тейват та боротися з могутніми ворогами на шляху до викраденої рідні. Гра швидко стала популярною та отримала дуже високі оцінки від критиків.
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