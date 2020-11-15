Оприлюднено топ найприбутковіших мобільних ігор у жовтні 2020 року. Гра Genshin Impact очолила рейтинг у цьому місяці.

Портал Sensor Tower випустив рейтинг найприбутковіших ігор на мобільних платформах у жовтні 2020 року. Вийшло два окремі топи для App Store та Google Play, а також один об'єднаний.

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Об'єднаний рейтинг найприбутковіших мобільних ігор в App Store та Google Play:

Genshin Impact Honor of Kings PUBG Mobile Pokemon GO Coin Master Rise of Kingdoms Roblox Monster Strike Moonlight Blade Homescapes

Об'єднаний рейтинг очолила гра Genshin Impact, у якій користувачі витратили майже 240 мільйонів доларів у жовтні. Найбільше витрачають коштів у цій грі геймери з Китаю (31%), Японії (24%) та США (19%). На другому місці знаходиться Honor of Kings (225 мільйонів доларів), 96% витрат у цій грі припадає лише на один Китай. Також журналісти відмічають успіх гри Moonlight Blade, яка за два тижні заробила майже 86 мільйонів доларів. Хоча ця гра доступна для завантаження лише у Китаї.

Рейтинги найприбутковіших мобільних ігор в App Store, Google Play та об'єднаний / статистика з порталу Sensor Tower