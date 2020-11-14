Експерти назвали суму, яку гравці із США витратили у сфері відеоігор у 3 кварталі 2020 року. Продажі відеоігрового контенту склали понад 11 мільярдів доларів.

Аналітична компанія NPD Group повідомила, що у 3 кварталі 2020 року витрати американських геймерів у сфері відеоігор досягли рекордної суми у 11,2 мільярда доларів. Це на 24% більше, ніж рік тому у цьому ж кварталі.

Цікаво Дослідження назвало найстресовіші відеоігри: результати вас здивують

Витрати зросли у сфері продажу нових ігор та різноманітного контенту для PC та консолей, а продажі комплектуючих та аксесуарів виросли на 16% і 35% відповідно. Також відмічається ріст витрат на мобільних платформах та на підписках. Продажі консолі Nintendo Switch у 3 кварталі цього року досягли рекордних показників. Серед аксесуарів найкраще продавався геймпад Xbox Elite Series 2.

Найуспішніші ігри у 3 кварталі 2020 року:

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Modern Warfare

Fortnite

Ghost of Tsushima

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

Minecraft

NBA 2K21 (продається найкраще)

Paper Mario: The Origami King

Super Mario 3D All-Stars

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

NBA 2K21 найуспішніша гра у 3 кварталі 2020 року / фото з порталу gamesradar

Аналітики з NPD Group відзначають, що 4 квартал цього року також може стати рекордним, бо саме у цей період на ринку мають з'явитися нові консолі PlayStation 5 та Xbox Series.