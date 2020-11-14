Эксперты назвали сумму, которую игроки из США потратили в сфере видеоигр в 3 квартале 2020 года. Продажи видеоигрового контента составили более 11 миллиардов долларов.

Аналитическая компания NPD Group сообщила, что в 3 квартале 2020 расходы американских геймеров в сфере видеоигр достигли рекордной суммы в 11,2 миллиарда долларов. Это на 24% больше, чем год назад в этом же квартале.

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Расходы выросли в сфере продажи новых игр и разнообразного контента для PC и консолей, а продажи комплектующих и аксессуаров выросли на 16% и 35% соответственно. Также отмечается рост расходов на мобильных платформах и на подписках. Продажи консоли Nintendo Switch в 3 квартале этого года достигли рекордных показателей. Среди аксессуаров самым продаваемым стал геймпад Xbox Elite Series 2.

Самые успешные игры в 3 квартале 2020:

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Modern Warfare

Fortnite

Ghost of Tsushima

Madden NFL 21

Marvel’s Avengers

Minecraft

NBA 2K21 (продается лучше всего)

Paper Mario: The Origami King

Super Mario 3D All-Stars

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

NBA 2K21 самая успешная игра в 3 квартале 2020 года / фото с портала gamesradar

Аналитики из NPD Group отмечают, что 4 квартал этого года также может стать рекордным, так как именно в этот период на рынке должны появиться новые консоли PlayStation 5 и Xbox Series.