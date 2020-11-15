Обнародован топ самых прибыльных мобильных игр в октябре 2020 года. Игра Genshin Impact возглавила рейтинг в этом месяце.

Портал Sensor Tower выпустил рейтинг самых прибыльных игр на мобильных платформах в октябре 2020 года. Получилось два отдельных топа для App Store и Google Play, а также один объединенный.

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Объединенный рейтинг самых прибыльных мобильных игр в App Store и Google Play:

Genshin Impact Honor of Kings PUBG Mobile Pokemon GO Coin Master Rise of Kingdoms Roblox Monster Strike Moonlight Blade Homescapes

Объединенный рейтинг возглавила игра Genshin Impact, в которой пользователи потратили почти 240 миллионов долларов в октябре. Больше всего тратят средств в этой игре геймеры из Китая (31%), Японии (24%) и США (19%). На втором месте находится Honor of Kings (225 миллионов долларов), 96% расходов в этой игре приходится только на один Китай. Также журналисты отмечают успех игры Moonlight Blade, которая за две недели заработала почти 86 миллионов долларов. Хотя эта игра доступна для загрузки только в Китае.

Рейтинги самых прибыльных мобильных игр в App Store, Google Play и объединенный / статистика из портала Sensor Tower