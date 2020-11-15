Расходы растут: названо мобильные игры, в которых геймеры потратили больше всего денег в октябре
Обнародован топ самых прибыльных мобильных игр в октябре 2020 года. Игра Genshin Impact возглавила рейтинг в этом месяце.
Портал Sensor Tower выпустил рейтинг самых прибыльных игр на мобильных платформах в октябре 2020 года. Получилось два отдельных топа для App Store и Google Play, а также один объединенный.
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Объединенный рейтинг самых прибыльных мобильных игр в App Store и Google Play:
- Genshin Impact
- Honor of Kings
- PUBG Mobile
- Pokemon GO
- Coin Master
- Rise of Kingdoms
- Roblox
- Monster Strike
- Moonlight Blade
- Homescapes
Объединенный рейтинг возглавила игра Genshin Impact, в которой пользователи потратили почти 240 миллионов долларов в октябре. Больше всего тратят средств в этой игре геймеры из Китая (31%), Японии (24%) и США (19%). На втором месте находится Honor of Kings (225 миллионов долларов), 96% расходов в этой игре приходится только на один Китай. Также журналисты отмечают успех игры Moonlight Blade, которая за две недели заработала почти 86 миллионов долларов. Хотя эта игра доступна для загрузки только в Китае.
Рейтинги самых прибыльных мобильных игр в App Store, Google Play и объединенный / статистика из портала Sensor Tower
Genshin ImpactБесплатная ролевая игра, разработанная и выпущенная студией miHoYo. Игрокам нужно исследовать фантастический мир Тейват и бороться с могущественными врагами на пути к похищенной родне. Игра быстро стала популярной и получила очень высокие оценки от критиков.
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