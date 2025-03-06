Фанат Minecraft "витратив три години життя" аби озвучити головного героя голосом актора з фільму

У очікуванні прем'єри фільму Minecraft, фанат гри створив модифікацію, яка вперше за роки існування проєкту дає голос протагоністу Стіву, а "озвучує" його актор екранізації – Джек Блек.

За понад 17 років існування Minecraft геймери вже звикли, що головний герой гри є "безмовним", але один ентузіаст вирішив виправити цю ситуацію, інформує 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

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Стів нарешті заговорив

Модер під ніком SnailMan надав культовому персонажу в бірюзовій сорочці голос Джека Блека, який виконав роль Стіва в майбутній екранізації Minecraft, і це варто побачити та почути.

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У соцмережі X ентузіаст поширив свого роду "трейлер" модифікації, який якраз демонструє її у дії. Зокрема, голос Блека чутно одразу, коли завантажується світ.

Стів,

– лунає констатація факту.

Кумедний мод в дії – дивіться відео

Окрім того, персонаж коментує створення та використання верстака, а також низку інших механік у грі.

Хоча на першу версію модифікації SnailMan витратив всього лиш 3 години, він обіцяє й далі працювати над проєктом та обов'язково поповнити його новими репліками, коли стрічка з'явиться на екранах.