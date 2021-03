Блогер Stadics прокачався до 58 рівня у World of Warcraft Classic не отримавши пошкоджень. Щоправда, планував він взяти 60 рівень, але припустився фатальної помилки на 173 годині гри.

Геймери полюбляють вигадувати божевільні завдання, а потім витрачають десятки та сотні годин на реалізацію своїх задумів. Особливо популярними є проходження відеоігор без отримання будь-яких пошкоджень. Ми розповідали вам про Joedun, який у схожому стилі пройшов The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Він витратив на це 33 години та майже 100 спроб, але сьогоднішній герой перевершив і його.

До теми Краще такого не повторювати: стрімер пройшов відому відеогру на 100% без жодних пошкоджень

Блогер із нікнеймом Stadics вирішив, що зможе досягти 60 рівня у World of Warcraft Classic без жодних пошкоджень. Завдання дуже складне, тому потрібно було підготуватися та все спланувати, бо отримати шкоду у цій відеогрі можна навіть впавши з певної висоти чи підійшовши дуже близько до багаття. Також важливо відзначити, що геймер проходив відеогру у такому форматі сам, без допомоги інших гравців.

Stadics зазначив, що подібної цілі можна досягти лише чотирма класами: Мисливець, Чорнокнижник, Жрець та Маг. У перших двох класів є улюбленці, які можуть стати своєрідними танками та мішенню для атак ворожих юнітів. У Жерця та Мага є спеціальні вміння, які дозволяють "поглинати" всю шкоду.

Геймер спробував виконати свій божевільний челендж за всі ці класи, але найкраща спроба припала на Мага. Stadics зміг досягти 58 рівня у World of Warcraft Classic, а для цього йому знадобилося 173 години реального часу. Важко навіть уявити, яку кількість годин він витратив на невдалі спроби та скільки їх було взагалі.

Насправді Stadics був дуже близький до взяття 60 рівня, але він припустився фатальної помилки. Лише на 173 годині гри він втратив 128 одиниць здоров'я від заклинання з миттєвим ефектом. Момент потрапив на відео, тому можна побачити як геймер схопився за голову та не міг повірити у це. В одну секунду його проходження майже на 200 годин втратило будь-який сенс.

Варто відзначити, що навіть таке досягнення вражає, а також його сміливо можна називати неймовірним. Користувачам у мережі сподобався запис геймера, а сам він поки не збирається повторювати подібне. Stadics просто вирішив кинути виклик іншим гравцям у World of Warcraft Classic.

Неймовірне досягнення Stadics у World of Warcraft Classic – відео