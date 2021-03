Блогер Stadics прокачался до 58 уровня в World of Warcraft Classic не получив повреждений. Правда, планировал он взять 60 уровень, но допустил роковую ошибку на 173 часу игры.

Геймеры любят придумывать безумные задания, а затем тратят десятки и сотни часов на реализацию своих замыслов. Особенно популярны прохождения видеоигр без получения каких-либо повреждений. Мы рассказывали вам о Joedun, который в похожем стиле прошел The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Он потратил на это 33 часа и 100 попыток, но сегодняшний герой превзошел и его.

Блогер с никнеймом Stadics решил, что сможет достичь 60 уровня в World of Warcraft Classic без повреждений. Задача очень сложная, поэтому нужно было подготовиться и все спланировать, потому что получить урон в этой видеоигре можно даже упав с определенной высоты или подойдя очень близко к костру. Также важно отметить, что геймер проходил видеоигру в таком формате сам, без помощи других игроков.

Stadics отметил, что подобной цели можно достичь лишь четырьмя классами: Охотник, Чернокнижник, Жрец и Маг. В первых двух классов есть питомцы, которые могут стать своеобразными танками и мишенью для атак вражеских юнитов. В Жреца и Мага есть специальные умения, которые позволяют "поглощать" весь урон.

Геймер попытался выполнить свой безумный челлендж за все эти классы, но лучшая попытка пришлась на Мага. Stadics смог достичь 58 уровня в World of Warcraft Classic, а для этого ему понадобилось 173 часа реального времени. Трудно даже представить, какое количество часов он потратил на безуспешные попытки и сколько их было вообще.

На самом деле Stadics был очень близок к взятию 60 уровня, но он допустил роковую ошибку. Только на 173 часу игры он потерял 128 единиц здоровья от заклинания с мгновенным эффектом. Момент попал на видео, поэтому можно увидеть как геймер схватился за голову и не мог поверить в это. В одну секунду его прохождения почти на 200 часов потеряло всякий смысл.

Стоит отметить, что даже такое достижение впечатляет, а также его смело можно называть невероятным. Пользователям в сети понравилась запись геймера, а сам он пока не собирается повторять подобное. Stadics просто решил бросить вызов другим игрокам в World of Warcraft Classic.

Невероятное достижение Stadics в World of Warcraft Classic​ – видео