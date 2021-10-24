Шотландський геймер та стрімер під ніком Tolando77 на днях став справжньою зіркою в мережі, адже зумів пробитися у другий за складністю дивізіон футбольного симулятора FIFA 22.
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Джеймс, а саме так насправді звуть нашого героя, народився із TAR-синдромом, що в наслідку фактично позбавив його обох рук. Попри недуг, чоловік жив цілком звичайним життям – навчався в загальноосвітніх школах та коледжах, а з 15 років і взагалі почав працювати в місцевому супермаркеті після повноліття перейшовши до роботи в кол-центрах.
Усе життя одним із найбільших захоплень Джеймса були відеоігри. Ще змалку він навчився орудувати різноманітними геймпадами за допомогою власних ніг та з часом лише розвивав ці навички, адже як каже сам герой: "Усі називають TAR-синдром інвалідністю, а я називаю це викликом!".
На певному етапі життя Джеймс захотів спробувати стати стрімером, але не був до цього морально готовий, побоюючись цькування в мережі. Приблизно рік тому в часи суворого локдауну, ситуація змінилася і чоловік таки відважився завести власний канал на YouTube, а згодом і на Twitch.
Коротка історія Tolando 77
Основними іграми на трансляціях шотландця стали Call of Duty: Warzone та серія FIFA. І хоча у шутері від Raven Software геймер демонструє доволі пристойні результати (понад 70 перемог та KD у 0.70) все ж його контент більше зосереджено на футбольному симуляторі.
Зовсім нещодавно Tolando77 у твітері повідомив про своє найновіше досягнення, яке направду вразило не лише геймерську спільноту, а й розробників з EA Sports. Чоловікові вдалося пробитися у 1–ий дивізіон режиму "Division Rivals" у FIFA 22, що просто неймовірно, адже далеко не кожен стрімер може похвалитися таким результатом.
Як жартує Джеймс, йому це вдалося з простої причини, адже він "грає у футбол так, як це і було задумано – ногами".
Пост Tolando77 швидко став вірусним, а у коментарях тисячі людей привітали геймера з цією звитягою, відзначивши його цілеспрямованість та майстерність. Сподіваємося, подібний розголос суттєво збільшить онлайн на його трансляціях, а подальші перемоги у FIFA 22 не змусять на себе довго чекати.