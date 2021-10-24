Шотландский геймер и стример под ником Tolando77 на днях стал настоящей звездой в сети, ведь сумел пробиться во второй по сложности дивизион футбольного симулятора FIFA 22.
Интересная история Геймер, который потерял руку во время несчастного случая стал настоящей звездой интернета
Джеймс, а именно так на самом деле зовут нашего героя, родился с TAR-синдромом, в последствии фактически лишившем его обеих рук. Несмотря на недуг, мужчина жил вполне обычной жизнью – учился в общеобразовательных школах и колледжах, а с 15 лет и вообще начал работать в местном супермаркете после совершеннолетия перейдя к работе в колл-центрах.
Всю жизнь одним из самых больших увлечений Джеймса были видеоигры. Еще с детства он научился орудовать различными геймпадами с помощью собственных ног и со временем только развивал эти навыки, ведь как говорит сам герой: "Все называют TAR-синдром инвалидностью, а я называю это вызовом!".
На определенном этапе жизни Джеймс захотел попробовать стать стримером, но не был к этому готов морально, опасаясь травли в сети. Примерно год назад во времена строгого локдауну, ситуация изменилась и он таки решился завести собственный канал на YouTube, а со временем и на Twitch.
Краткая история Tolando 77
Основными играми на трансляциях шотландца стали Call of Duty: Warzone серия FIFA. И хотя в шутере от Raven Software геймер демонстрирует довольно приличные результаты (более 70 побед и KD в 0.70) все же его контент больше сосредоточен на футбольном симуляторе.
Совсем недавно Tolando77 в твиттере сообщил о своем новом достижении, которое действительно поразило не только геймерское сообщество, но и разработчиков из EA Sports. Мужчине удалось пробиться в первый дивизион режима "Division Rivals" в FIFA 22, что просто невероятно, ведь далеко не каждый стример может похвастаться таким результатом.
Как шутит Джеймс, ему это удалось по простой причине, ведь он "играет в футбол так, как это и было задумано – ногами".
Пост Tolando77 быстро стал вирусным, а в комментариях тысячи людей приветствовали геймера с этой победой, отметив его целеустремленность и мастерство. Надеемся, подобный резонанс существенно увеличит онлайн на его трансляциях, а дальнейшие победы в FIFA 22 не заставят себя долго ждать.