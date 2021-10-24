Шотландский геймер и стример под ником Tolando77 на днях стал настоящей звездой в сети, ведь сумел пробиться во второй по сложности дивизион футбольного симулятора FIFA 22.

Интересная история Геймер, который потерял руку во время несчастного случая стал настоящей звездой интернета

Джеймс, а именно так на самом деле зовут нашего героя, родился с TAR-синдромом, в последствии фактически лишившем его обеих рук. Несмотря на недуг, мужчина жил вполне обычной жизнью – учился в общеобразовательных школах и колледжах, а с 15 лет и вообще начал работать в местном супермаркете после совершеннолетия перейдя к работе в колл-центрах.

TAR-синдром – это редкое генетическое расстройство, характеризующееся отсутствием лучевой кости в предплечье и резко сниженным количеством тромбоцитов.

Всю жизнь одним из самых больших увлечений Джеймса были видеоигры. Еще с детства он научился орудовать различными геймпадами с помощью собственных ног и со временем только развивал эти навыки, ведь как говорит сам герой: "Все называют TAR-синдром инвалидностью, а я называю это вызовом!".

На определенном этапе жизни Джеймс захотел попробовать стать стримером, но не был к этому готов морально, опасаясь травли в сети. Примерно год назад во времена строгого локдауну, ситуация изменилась и он таки решился завести собственный канал на YouTube, а со временем и на Twitch.

Краткая история Tolando 77



Основными играми на трансляциях шотландца стали Call of Duty: Warzone серия FIFA. И хотя в шутере от Raven Software геймер демонстрирует довольно приличные результаты (более 70 побед и KD в 0.70) все же его контент больше сосредоточен на футбольном симуляторе.

Совсем недавно Tolando77 в твиттере сообщил о своем новом достижении, которое действительно поразило не только геймерское сообщество, но и разработчиков из EA Sports. Мужчине удалось пробиться в первый дивизион режима "Division Rivals" в FIFA 22, что просто невероятно, ведь далеко не каждый стример может похвастаться таким результатом.

Выше первого дивизиона в FIFA 22 только элитный дивизион, фактически ставший режимом где сосредоточены самые искусные игроки, ведь именно там можно заработать очки необходимые для отбора на киберспортивные события.

Как шутит Джеймс, ему это удалось по простой причине, ведь он "играет в футбол так, как это и было задумано – ногами".

Пост Tolando77 быстро стал вирусным, а в комментариях тысячи людей приветствовали геймера с этой победой, отметив его целеустремленность и мастерство. Надеемся, подобный резонанс существенно увеличит онлайн на его трансляциях, а дальнейшие победы в FIFA 22 не заставят себя долго ждать.