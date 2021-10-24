Геймер з інвалідністю підкорив мережу, вийшовши у перший дивізіон FIFA 22

31-річний шотландець вразив геймерську спільноту власною цілеспрямованістю, адже зумів пробитися у 1 дивізіон FIFA 22 граючи ногами. Подробиці у матеріалі.

Шотландський геймер та стрімер під ніком Tolando77 на днях став справжньою зіркою в мережі, адже зумів пробитися у другий за складністю дивізіон футбольного симулятора FIFA 22.

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Джеймс, а саме так насправді звуть нашого героя, народився із TAR-синдромом, що в наслідку фактично позбавив його обох рук. Попри недуг, чоловік жив цілком звичайним життям – навчався в загальноосвітніх школах та коледжах, а з 15 років і взагалі почав працювати в місцевому супермаркеті після повноліття перейшовши до роботи в кол-центрах.

TAR-синдром – це рідкісний генетичний розлад, що характеризується відсутністю променевої кістки в передпліччі та різко зниженою кількістю тромбоцитів.

Усе життя одним із найбільших захоплень Джеймса були відеоігри. Ще змалку він навчився орудувати різноманітними геймпадами за допомогою власних ніг та з часом лише розвивав ці навички, адже як каже сам герой: "Усі називають TAR-синдром інвалідністю, а я називаю це викликом!".

На певному етапі життя Джеймс захотів спробувати стати стрімером, але не був до цього морально готовий, побоюючись цькування в мережі. Приблизно рік тому в часи суворого локдауну, ситуація змінилася і чоловік таки відважився завести власний канал на YouTube, а згодом і на Twitch.

Коротка історія Tolando 77



Основними іграми на трансляціях шотландця стали Call of Duty: Warzone та серія FIFA. І хоча у шутері від Raven Software геймер демонструє доволі пристойні результати (понад 70 перемог та KD у 0.70) все ж його контент більше зосереджено на футбольному симуляторі.

Зовсім нещодавно Tolando77 у твітері повідомив про своє найновіше досягнення, яке направду вразило не лише геймерську спільноту, а й розробників з EA Sports. Чоловікові вдалося пробитися у 1–ий дивізіон режиму "Division Rivals" у FIFA 22, що просто неймовірно, адже далеко не кожен стрімер може похвалитися таким результатом.

Вище першого дивізіону у FIFA 22 лише елітний дивізіон, що фактично став режимом де зосереджені наймайстерніші гравці, адже саме там можна заробити очки необхідні для відбору на кіберспортивні події.

Як жартує Джеймс, йому це вдалося з простої причини, адже він "грає у футбол так, як це і було задумано – ногами".

Пост Tolando77 швидко став вірусним, а у коментарях тисячі людей привітали геймера з цією звитягою, відзначивши його цілеспрямованість та майстерність. Сподіваємося, подібний розголос суттєво збільшить онлайн на його трансляціях, а подальші перемоги у FIFA 22 не змусять на себе довго чекати.