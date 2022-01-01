Відеогру Marvel's Spider-Man можна сміливо називати одним з найполярніших ексклюзивів для консолей PlayStation. А яскравим підтвердженням цього може слугувати ситуація з анонсом її сиквелу. Річ у тім, що ця подія викликала справжній фурор в мережі, а тизер гри вже зібрав майже 20 мільйонів переглядів.

Варто відзначити, що реліз цієї відеогри заплановано на 2023 рік, а тому розробники поки не поспішають ділитися інформацією про неї. Щоправда, здається, в геймерів вже з'явилася одна ідея, яку б вони дуже хотіли побачити у сиквелі.

Йдеться про задум, який блогер з нікнеймом ItIsSpid досить оригінально реалізував у Marvel's Spider-Man. Річ у тім, що ентузіаст показав, який вигляд мав би цей проєкт, якби розробники додали в нього вид від першої особи.

Щоправда, в його випадку йдеться не про повноцінне додавання в гру такого функціоналу, а про дуже хороші навики роботи з внутрішньоігровим фоторежим. Варто додати, що для реалізації цього задуму йому знадобилася не лише остання система, а й чимало вільного часу. Річ у тім, що для створення одного такого відео йому потрібно було попередньо зробити понад 850 знімків у відеогрі.

Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі дуже сподобався цей ролик, а загалом він вже зібрав 1,5 мільйони переглядів та понад 70 тисяч вподобань. У коментарях геймери похвалили блогера за таку неймовірну роботу, а також відзначили, що розробникам з Insomniac Games варто додати вид від першої особи в їхню майбутню гру.

Який вигляд могла б мати відеогра Marvel's Spider-Man з видом від першої особи: відео