Видеоигру Marvel's Spider-Man можно смело называть одним из самых полярных эксклюзивов для консолей PlayStation. А ярким подтверждением этого может служить ситуация с анонсом ее сиквела. Дело в том, что это событие произвело настоящий фурор в сети, а тизер игры уже собрал около 20 миллионов просмотров.

Стоит отметить, что релиз этой видеоигры запланирован на 2023 год, а потому разработчики пока не спешат делиться информацией о ней. Правда, кажется, у геймеров уже появилась одна идея, которую они очень хотели бы увидеть в сиквеле.

Речь идет о замысле, который блогер с никнеймом ItIsSpid довольно оригинально реализовал в Marvel's Spider-Man. Дело в том, что энтузиаст показал, как выглядел бы этот проект, если бы разработчики добавили в него вид от первого лица.

Правда, в его случае речь идет не о полноценном добавлении в игру такого функционала, а об очень хороших навыках работы с внутриигровым фоторежимом. Стоит добавить, что для реализации этого замысла ему понадобилась не только последняя система, но и много свободного времени. Дело в том, что для создания такого видео ему нужно было предварительно сделать более 850 снимков в видеоигре.

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети очень понравился этот ролик, а в целом он уже собрал 1,5 миллиона просмотров и более 70 тысяч лайков. В комментариях геймеры похвалили блогера за такую невероятную работу, а также отметили, что разработчикам из Insomniac Games следует добавить вид от первого лица в свою будущую игру.

Как могла бы выглядеть видеоигра Marvel's Spider-Man с видом от первого лица: видео