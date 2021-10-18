Геймер порівняв графіку в Battlefield 3, Battlefield 4 та Battlefield 2042: результат вас здивує

Ютубер GameV поділився незвичайним відео у якому доволі детально порівняв графіку трьох частин популярного шутеру Battlefield. Детальніше у матеріалі.

Масштабне бета-тестування Battlefield 2042, реліз якої запланований на листопад цього року, дозволило шанувальникам серії та пересічним геймерам поглянути на майбутню новинку від DICE і відгуки спільноти важко назвати однозначними.

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Саме проблемна бета майбутнього продовження франшизи наштовхнула геймера та ютубера GameV на створення досить ностальгійного відео у якому той вирішив порівняти три частини шутеру, розділені цілою декадою. Таким чином ентузіаст вирішив уважно поглянути на графіку та ставлення до деталей у сучасному Battlefield 2042, Battlefield 3 2011–го року випуску і Battlefield 4, випущеного у 2013 році.

На превеликий подив глядачів, Battlefield 3, якому вже понад десять років, навіть у порівнянні з новинкою виглядає досить непогано. Моделі персонажів, зброї та техніки виконані на високому рівні, спецефекти не дратують та виконують своє завдання, найслабшою ланкою можна назвати оточення графічна застарілість якого все ж впадає в око.

За кермом танка у різних Battlefield / скриншот з YouTube

Ті ж самі компліменти можна сказати й на адресу Battlefield 4, яка молодша за попередницю всього на 2 роки, з тією невеликою різницею, що вона все ж графічно помітно ліпша за неї. У чому обидві частини дещо відстають від майбутнього релізу – це в увазі до деталей та фішок на кшталт прим'ятої трави після проїзду важкої техніки.

Що стосується однієї з візитівок франшизи – системи руйнувань, то різницю між "четвіркою" та 2042 досить важко помітити.

Повне порівняння Battlefield 3, Battlefield 4 та Battlefield 2042



Геймери у коментарях зійшлися у думці, що попри свій вік і Battlefield 3 і Battlefield 4 – неймовірні проєкти, які були зроблені з величезним старанням та любов'ю, чого поки не можна сказати про бету Battlefield 2042.

Чи залишаться вони такої ж думки дізнаємося вже після повноцінного релізу новинки 19 листопада на ПК та PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | X.