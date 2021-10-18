Масштабное бета-тестирование Battlefield 2042, релиз которой запланирован на ноябрь этого года, позволил поклонникам серии и рядовым геймерам взглянуть на будущую новинку от DICE и отзывы сообщества трудно назвать однозначными.

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Именно проблемная бета будущего продолжения франшизы натолкнула геймера и ютубера GameV на создание достаточно ностальгического видео в котором тот решил сравнить три части шутера, разделенные целой декадой. Таким образом энтузиаст решил внимательно взглянуть на графику и отношения к деталям в современном Battlefield 2042, Battlefield 3 2011–го года выпуска и Battlefield 4, выпущенного в 2013 году.

На удивление зрителей, Battlefield 3, которому уже более десяти лет, даже по сравнению с новинкой выглядит довольно неплохо. Модели персонажей, оружия и техники выполнены на высоком уровне, спецэффекты не раздражают и выполняют свою задачу, слабым звеном можно назвать окружение графическая устарелость которого все же бросается в глаза.

За рулем танка в различных Battlefield / скриншот с YouTube

Те же комплименты можно сказать и в адрес Battlefield 4, которая моложе предшественницы всего на 2 года, с той небольшой разницей, что она все же графически заметно лучше нее. В чем обе части несколько отстают от будущего релиза – это во внимании к деталям и фишкам вроде примятой травы после проезда тяжелой техники.

Что касается одной из визитных карточек франшизы – системы разрушений, то разницу между "четверкой" и 2042 достаточно трудно заметить.

Полное сравнение Battlefield 3, Battlefield 4 и Battlefield 2042



Геймеры в комментариях сошлись во мнении, что несмотря на свой возраст и Battlefield 3 и Battlefield 4 – невероятные проекты, которые были сделаны с огромным старанием и любовью, чего пока нельзя сказать о бете Battlefield 2042.

Останутся ли они такого же мнения узнаем уже после полноценного релиза новинки 19 ноября на ПК и PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | X.