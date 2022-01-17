Awesome Games Done Quick – щорічний захід від відомих стрімерів та спідранерів у якому вони збирають кошти на боротьбу з раком. Крім виконання благородної мети, цей ігровий "фестиваль" також приносить глядачам неймовірне видовище на кшталт "сліпого" проходження надскладної Sekiro.

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Цьогоріч резидентам AGDQ вдалося побити власний рекорд та зібрати на благочинність понад 3,4 мільйона доларів. Як зазначається, всі кошти направлять у благодійний фонд Prevent Cancer, що займається попередженням та раннім виявленням онкологічних захворювань.

Однією з головних зірок заходу став стрімер Mitchriz, який вразив публіку унікальним проходженням хардкорної гри Sekiro: Shadows Die Twice від From Software. Він не лише зробив це за вельми короткий час, але й із туго зав'язаними очима.

Попри те, що з одним із босів під назвою Burning Bull довелося суттєво повозитися, наприкінці гри геймер вразив публіку бійкою із фінальним антагоністом у якій його персонаж уникнув всіх ворожих ударів та не отримав жодної шкоди.

Це проходження стало настільки популярним, що терміни "Sekiro" та "blindfolded" (із зав'язаними очима) стали трендами у мережі Twitter в США та Великій Британії.

Повний запис можна знайти на сторінці марафону на Twitch.