Awesome Games Done Quick – ежегодное мероприятие от известных стримеров и спидранеров, в котором они собирают средства на борьбу с раком. Помимо выполнения благородной цели, этот игровой "фестиваль" также приносит зрителям невероятное зрелище вроде "слепого" следования сверхсложной Sekiro.

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В этом году резидентам AGDQ удалось побить собственный рекорд и собрать на благотворительность более 3,4 миллионов долларов. Как отмечается, все средства будут направлены в благотворительный фонд Prevent Cancer, занимающийся предупреждением и ранним выявлением онкологических заболеваний.

Одной из главных звезд мероприятия стал стример Mitchriz, поразивший публику уникальным прохождением хардкорной игры Sekiro: Shadows Die Twice от From Software. Он не только сделал это за очень короткое время, но и с туго завязанными глазами.

Несмотря на то, что с одним из боссов под названием Burning Bull пришлось существенно повозиться, в конце игры геймер поразил публику схваткой с финальным антагонистом, в которой его персонаж избежал всех вражеских ударов и не получил никакого урона.

Это прохождение стало настолько популярным, что термины "Sekiro" и "blindfolded" (с завязанными глазами) стали трендами в сети Twitter в США и Великобритании.

Полную запись можно найти на странице марафона Twitch.