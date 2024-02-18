Гравець Baldur's Gate 3 закохав геймерів у людські версії героїнь гри – дивовижні фото
Джерело:Reddit
Шанувальник Baldur's Gate 3 створив людські версії головних героїнь гри – Карлак та Лей'зель, чим підкорив геймерську спільноту. Цікаві фото – у матеріалі.
Фанати Baldur's Gate 3 не можуть натішитися проєктом, особливо після масштабного оновлення, яке змінило чимало деталей у найкращій грі 2023 року.
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Користувач Reddit під ніком Makverus поділився на платформі власноруч створеними персонажками Baldur's Gate 3, які є людськими версіями Карлак та Лей'зель.
У грі Карлах належить до раси бісинів, у той час, як Лей'зель – гітьянкі, що й робить їх перевтілення цікавим.
До того ж обидві героїні мають власні фан-клуби, адже вони є одними з найцікавіших та найсильніших компаньйонів у грі. Мабуть, тому гравці й розділилися щодо того, як вони ставляться до результатів роботи ентузіаста.
Карлак у людській подобі / Фото з Reddit
Щодо Карлак, то деякі геймери були в захваті від змін і вважали, що людська версія виглядає чудово.
З іншого боку, дехто, наголошує що раса бісинів має характерні ознаки, які додають героїні містичності та відповідають її запальній особистості.
Лей'зель у людській подобі / Фото з Reddit
Змішані відгуки отримала й Лей'зель. Хоча більшість шанувальників назвали її людську версію кумедною, але розділилися щодо того, чи покращила вона вигляд персонажки.